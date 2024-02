Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, indicó que Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador y, Daniel Asaf Manjarrez, actual coordinador de la Ayudantía, que se encarga de la seguridad del mandatario nacional, deberían de renunciar a sus cargos, antes del 1 de marzo de 2024, para ser candidatos de Morena por el principio de representación proporcional, mejor conocidos como plurinominales, para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

“Sobre Daniel Asaf y Alejandro Esquer, que sí ya están en la lista final de Morena ¿Se espera su salida próximamente del Gobierno?”, le preguntó un reportero al funcionario federal, afuera del Palacio Nacional.

“No tengo información respecto a nadie del Gobierno que pudiera, que aparezca en esa lista. Y en todo caso, pues será su decisión personal. Si quieren aspirar a ser candidatos de algo, pues tienen que declinar o renunciar a su cargo, porque eso es lo que marca la ley. Nadie puede ser funcionario y al mismo tiempo aspirar a un puesto de representación popular”, indicó el portavoz presidencial.

“La ley lo marca muy claramente. Todos los que quieran aspirar tienen que haber renunciado antes del 1 de marzo [...] No, no [se abordó el tema con el presidente López Obrador], eso es una cuestión más bien personal. No es una cuestión del Gobierno o una decisión del Ejecutivo”, señaló.

Ramírez Cuevas afirmó que no pidió participar en la tómbola a través de la cual se sortearon las candidaturas a senadores y diputados federales plurinominales.

El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México explicó que fue incluido en el sorteo por ser consejero nacional de Morena, pero no porque lo hubiera solicitado, además de que aseguró que no presentó una carta de intención.

“Lo que pasó el día de ayer, el partido hizo un sorteo y tomó como base la lista de consejeros nacionales, yo soy consejero nacional del partido porque es mi derecho. Pero, pues, tomó esa lista, hizo la tómbola, apareció mi nombre en ese sorteo. Pero hasta ahí, yo nunca me he anotado a una candidatura de diputado o senador”, dijo.

“Bueno, como todo ciudadano tiene derecho a estar considerado para un puesto de representación popular o para ser gobernante, pero en estos momentos yo estoy enfocado en la tarea de la comunicación del Gobierno y no estoy pensando en otro tema”, enfatizó Ramírez Cuevas, quien tampoco consideró necesario comunicarle a Morena que él no tenía aspiraciones para ser candidato.

“Ni siquiera tienen mis documentos, ni he presentado algún tipo de carta de intención, ni he manifestado interés en participar en este momento [...] Yo soy un funcionario público que está trabajando y con un encargo: la comunicación social del Gobierno Federal y la Presidencia, sigo en esa responsabilidad”, mencionó.

“No he pensado cambiar de esa responsabilidad, mientras el Presidente de la República considere que yo pueda cumplir con esa tarea, la seguiré haciendo”, insistió.

Ramírez Cuevas también aseveró que el hecho de que fue sorteado, sin solicitarlo, era muestra de que fue un “auténtico sorteo”.

“Y de que no hubo mano negra, que no hubo dados cargados, ni nadie, no fue de voluntad de una sola persona. Fue un ejercicio democrático a través de la insaculación. Y que, bueno, pues eso es el resultado. Para quitar esta idea de que pueda dominar un grupo o dominar la dirección del partido y determinar las candidaturas, pues hace el tipo de procedimiento”, detalló el funcionario federal.

“¿Que salga un hijo de un gobernador también es casualidad?”, le cuestionó el periodista. “Pues hay que preguntarle a la diosa fortuna si así ocurrió, pero todos los que se apuntaron entiendo que han tenido aspiraciones, o que eran consejeros nacionales, son los que aparecieron en ese sorteo. Y por lo tanto, pues en ese universo, los nombres que estaban ahí, pues son los que salieron”, finalizó el portavoz presidencial.

Por otra parte, Marcelo Luis Ebrard Casaubón, ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ex “corcholata” presidencial, se registró, el 22 de febrero de 2024, ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, para ser candidato al Senado de la República, por la vía de representación proporcional.

Entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, dijo que su posición en el lugar siete de la lista de aspirantes plurinominales de Morena a la Cámara alta del Congreso de la Unión, era producto de un acuerdo con Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, integrada por los partidos Morena, del Trabajo (PT), y el Verde Ecologista Mexicano (PVEM), además de que era su “número de la suerte”.

Ebrard Casaubón concluyó su registro justo cuando arribaba Adán Augusto López Hernández, ex titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y ex gobernador de Tabasco, quien quedó en el primer lugar en la lista. “No lo he visto, pero es un buen amigo, es un buen compañero y, además, lo felicito”, dijo el ex canciller.