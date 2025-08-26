Nacional
Está en crisis la industria de la construcción de Sinaloa, asegura Paloma Sánchez

La Senadora mazatleca del PRI presenta un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno federal que integre a desarrolladores sinaloenses en la planeación de políticas de vivienda, ya que el desarrollo y venta de viviendas en Sinaloa ha caído 70 por ciento
26/08/2025 16:57
MÉXICO._ El desarrollo y venta de viviendas en Sinaloa ha caído 70 por ciento, afectando lo mismo a constructoras, proveedores y a cientos de familias que dependen de este sector, afirmó la Senadora mazatleca del PRI, Paloma Sánchez Ramos.

De acuerdo a un comunicado, a pesar de ello, denunció la legisladora del Grupo Parlamentario del tricolor, el Gobierno federal impulsa un programa de vivienda sin tomar en cuenta al sector local de la construcción ni a desarrolladores inmobiliarios del estado.

“Claro, como hacen las cosas en Morena: sin transparencia, sin planeación y sin rendir cuentas”, enfatizó.

Por lo anterior, la legisladora sinaloense anunció un punto de acuerdo para que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CONAVI y el Infonavit, integren al sector inmobiliario como actor clave en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas federales de vivienda.

“Exigimos que se escuche, se respete e integre a los constructores y desarrolladores sinaloenses en cada etapa de los programas, porque sin transparencia y participación local, no hay desarrollo para las y los sinaloenses”, concluyó.

