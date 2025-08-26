Está en crisis la industria de la construcción de Sinaloa, asegura Paloma Sánchez

MÉXICO._ El desarrollo y venta de viviendas en Sinaloa ha caído 70 por ciento, afectando lo mismo a constructoras, proveedores y a cientos de familias que dependen de este sector, afirmó la Senadora mazatleca del PRI, Paloma Sánchez Ramos.

De acuerdo a un comunicado, a pesar de ello, denunció la legisladora del Grupo Parlamentario del tricolor, el Gobierno federal impulsa un programa de vivienda sin tomar en cuenta al sector local de la construcción ni a desarrolladores inmobiliarios del estado.

“Claro, como hacen las cosas en Morena: sin transparencia, sin planeación y sin rendir cuentas”, enfatizó.

Por lo anterior, la legisladora sinaloense anunció un punto de acuerdo para que el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CONAVI y el Infonavit, integren al sector inmobiliario como actor clave en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas federales de vivienda.

“Exigimos que se escuche, se respete e integre a los constructores y desarrolladores sinaloenses en cada etapa de los programas, porque sin transparencia y participación local, no hay desarrollo para las y los sinaloenses”, concluyó.