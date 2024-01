“Es cierto que los juicios deben tener una instancia de cierre, pero eso no quiere decir que los acuerdos generales que dicta la Suprema Corte o su jurisprudencia puedan estar por arriba de la Constitución o de las Leyes Mexicanas. Por eso hablamos de excesos”, dijo la Ministra Batres.

Ante el pleno de ministros, Batres Guadarrama acusó que el máximo tribunal ha incurrido en excesos que indican que no se tiene una Corte subordinada a la Constitución, sino una Carta Magna subordinada a la Suprema Corte, al grado de que se escucha entre litigantes decir: “Y qué dice la Constitución al respecto, lo que indique la Suprema Corte”.

También criticó, “porque hay que decirlo”, que se incumpla la ley donde se detalla que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. “Nos corresponde acatar la Constitución”, señaló.

Batres Guadarrama también dirigió unas palabras hacia sus críticos tras su llegada al Máximo Tribunal de México.

“Quienes me felicitan están contentos de mi llegada, por esas razones pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte: la llegada de la paridad o casi de las mujeres; la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes: la llegada de visiones distintas a las predominantes, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial”, recalcó.

“Quien cree que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grande que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo por esta dignidad. Ministra del pueblo me han dicho, es un enorme halago una misión grande que acepto con honor y la responsabilidad que merece”, argumentó.

Bienvenida de la Ministra Esquivel

La Ministra Yasmín Esquivel Mossa dio el discurso de bienvenida y destacó que la Ministra Batres es “una mujer de ideales y de acción eficaz, que aportará y enriquecerá los debates y proyectos que a La Corte le corresponda analizar”.

“El día de hoy le damos la bienvenida a la señora Ministra Lenia Batres Guadarrama, aquí coincidimos distintas personalidades con diferentes visiones, pluralidad de ideas, con una trayectoria profesional propia, diversa, que enriquece nuestro quehacer jurisdiccional, pero que al final todas y todos perseguimos el mismo objetivo: fortalecer el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución”, enfatizó.

La Ministra Esquivel Mossa manifestó que las visiones diversas son las que enriquecen el quehacer en la impartición de justicia, porque no solo en la formación académica o el desempeño profesional se basan las deliberaciones del Tribunal Pleno; “somos mujeres y hombres que lo conformamos, que con nuestras individualidades y particularidades generamos criterios jurídicos que dan cause a la impartición de justicia en todos los niveles de nuestro país”.

Añadió que la Ministra Batres Guadarrama es una mujer con una visión social nutrida, por la experiencia y el desempeño en el servicio público, los cuales se han materializado en acciones que buscan el bienestar de las y los mexicanos.