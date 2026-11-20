Para apoyar la economía familiar y evitar abusos, en el Senado de la República se impulsa una iniciativa para que los centros comerciales, restaurantes, mercados y hospitales ofrezcan las dos primeras horas de estacionamiento gratis.

“Una persona que va al supermercado a comprar la despensa de su familia tiene que revisar los precios de lo que va a comprar y tiene que andar con prisas, porque no sabe cuánto le va a costar el tiempo que se va a tardar para comprar, porque sabe, de antemano, va a pagar un alto costo de estacionamiento”, explicó el Senador priista Ángel García Yáñez, impulsor de la propuesta.

“Y luego te pasas con cinco minutos y te cobran una ahora completa... pretendemos que sean las dos horas gratis, ya después si se pasa más tiempo, pues bueno, ya en ese caso el estacionamiento cobrará un precio justo y adecuado al tiempo que sean necesarios”, señaló.

Considerando que una persona acude dos veces por semana al super, una plaza comercial o un restaurante, en cada visita podría gastar 80 pesos en estacionamiento, es decir, 640 pesos al mes.

“Al año serían 7 mil 680 pesos que estaría gastando una persona exclusivamente por un estacionamiento”, alertó el senador.

“Ahora pensamos en una familia que acude frecuentemente a un hospital porque tiene que llevar a un adulto mayor a consultas, a realizarse algún estudio, pues el gasto que puede acumular es considerable”, añadió.

En entrevista con Animal Político, el senador reconoció que al momento no ha tenido comunicación con los representantes de las plazas comerciales, restaurantes y hospitales, pero dijo estar abierto a entablar diálogo y mesas de trabajo a fin de llegar a acuerdos.