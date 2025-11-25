“Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto”, mujeres marchan en CDMX por el 25N para visibilizar violencias y exigir justicia

Entre consignas de “Voltéame a ver que yo también soy mujer”, “las madres luchando el país están cambiando” y “Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto” organizaciones y colectivas salieron a las calles de la Ciudad de México este martes 25 de noviembre para marchar por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Las movilizaciones de este día tienen como objetivo exigir justicia, visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres y demandar políticas públicas para atenderlas.
Ante distintas convocatorias, mujeres de diferentes edades comenzaron a concentrarse después del mediodía de este martes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, localizada sobre el Paseo de la Reforma para partir con rumbo al Zócalo.
Alrededor de las 15:30 de la tarde, el primer contingente de la marcha 25N ingresó al Zócalo. Se trata de un colectivo de mujeres que se acompañan de letreros con la frase “Ninguna madre debería preguntarse ¿Por qué mi hija?”.
Entre gritos de “Esas morras si me representan”, algunas manifestantes pintan consignas en las vallas que cercan la plancha del zócalo.
Mientras, en el asta, otros grupos toman la palabra para narrar sus experiencias de violencia.
Mujeres marchan para visibilizar violencias
Mildred Larios, activista por los derechos de las personas con discapacidad, y su madre cuidadora se alistan para marchar este #25N. Ambas buscan visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres con discapacidad, así como para exigir entornos más seguros e inclusivos.
Una habitante del Estado de México compartió a Animal Político que este día es para visibilizar la violencia estructural que viven las mujeres todos los días y que, según considera, parece que se está normalizando.
Relató que ella, desde el momento que sale de su casa, se enfrenta a la violencia, pues en el transporte público inicia el acoso. Además, señaló que existe el riesgo de asalto o de “ser subida” a un vehículo.
“¡Refugios sí, feminicidios no!”
En un Zócalo capitalino rodeado de vallas de seguridad, integrantes de la Red Nacional de Refugios exigieron al grito de “¡Refugios sí, feminicidios no!”, que se entreguen recursos que estaban previstos para este 2025 que aún no se han otorgado.
“También queremos que se garantice y visibilice un presupuesto garante 2026, porque sin presupuesto es difícil atender las causas que hoy nos convocan”.
Alrededor de las 13:30, la Red Nacional de Refugios ya se encontraba en el Zócalo a la espera de la entrada de los colectivos participantes en la marcha del 25N.
La red montó una maqueta para visibilizar los más de 70 espacios con los que cuentan en todo el país para apoyar a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos.
Además de lanzar consignas, las integrantes de la red se instalaron para brindar atención a las personas que transitan por el lugar para identificar violencias y saber a dónde acudir en caso de ser víctima.