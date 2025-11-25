“Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto”, mujeres marchan en CDMX por el 25N para visibilizar violencias y exigir justicia

Entre consignas de “Voltéame a ver que yo también soy mujer”, “las madres luchando el país están cambiando” y “Estado corrupto, por tu culpa estoy de luto” organizaciones y colectivas salieron a las calles de la Ciudad de México este martes 25 de noviembre para marchar por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Las movilizaciones de este día tienen como objetivo exigir justicia, visibilizar las violencias que enfrentan las mujeres y demandar políticas públicas para atenderlas.

Ante distintas convocatorias, mujeres de diferentes edades comenzaron a concentrarse después del mediodía de este martes en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, localizada sobre el Paseo de la Reforma para partir con rumbo al Zócalo.

Alrededor de las 15:30 de la tarde, el primer contingente de la marcha 25N ingresó al Zócalo. Se trata de un colectivo de mujeres que se acompañan de letreros con la frase “Ninguna madre debería preguntarse ¿Por qué mi hija?”.

Entre gritos de “Esas morras si me representan”, algunas manifestantes pintan consignas en las vallas que cercan la plancha del zócalo.