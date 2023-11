De acuerdo con el análisis elaborado por Elementa DDHH y Política Colectiva, que contempla los recursos estatales ejercidos durante todo el 2022 en comisiones de búsqueda –612.9 millones en total–, el estado que más invirtió fue Jalisco –111 millones de pesos–, entidad que ocupa el primer lugar en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), con 14 mil 915 al 12 de noviembre.

El documento también recuerda que en la mayoría de los casos, estos organismos operan sin los recursos y personal suficiente , como publicó Animal Político en noviembre de 2022. A esto se suma que existen amplias diferencias sobre los recursos ejercidos por cada comisión, pues no hay ninguna relación entre el número de personas desaparecidas en un estado y su presupuesto asignado.

Además de que existe una muy baja inversión de recursos destinados a la búsqueda de personas, no hay garantía en las leyes y normas vigentes para dotar de presupuestos fijos a las comisiones de búsqueda, señalan las organizaciones Elementa DDHH y Política Colectiva en el informe “En búsqueda de presupuesto: la inversión de las Comisiones Locales de Búsqueda en 2022”, que se da a conocer este lunes.

De esta manera, mientras que el promedio nacional de inversión en comisiones locales de búsqueda en relación con el presupuesto total de las entidades es del 0.02 por ciento, ninguna superó el 0.17 por ciento. Las que más destinaron fueron Colima (0.17 por ciento) y Baja California Sur (0.12 por ciento), seguidas de Campeche, Jalisco y Zacatecas (0.08 por ciento). La Ciudad de México no llegó ni al promedio nacional.

Sin embargo, recuerdan las organizaciones, existe una dificultad a la hora de contrastar las cifras con otros datos. Por ejemplo, en Baja California, según su propia fiscalía, hay 17 mil 306 carpetas de investigación que no han sido reportadas al RNPDNO , que solo consigna 2 mil 403. Si se toman los datos de la fiscalía, el estado estaría invirtiendo solo mil 441 pesos por persona desaparecida, lo que lo convertiría en el que más víctimas tiene y el tercero que menos recursos destina.

“Definir cuánto recurso se otorgará desde el presupuesto es una buena práctica. Sin embargo, estos fondos deben tener mecanismos de transparencia en las Cuentas Públicas, situación que no se hizo constar por parte del gobierno estatal, pues no obtuvimos la información requerida para esta investigación sobre el año 2022”, apunta el informe.

Sumado a esto, Moreno observa una falta de profesionalización a nivel nacional y local, lo que hace que haya muy poca rigurosidad al momento de desarrollar los formatos que son la base para el presupuesto. Esto crea un círculo vicioso en el que no se están desarrollando políticas concretas, específicas y de gran alcance para buscar a las personas.

“La idea de sacar la inversión por persona viene a complementar no porque estrictamente así funcionen las comisiones, no es ‘tenemos tanto presupuesto para buscar a cada persona’, pero también nos ayuda a dimensionar la cantidad de dinero que se destina frente al tamaño del problema en cada uno de los estados”, agrega Renata Demichelis, de Elementa DDHH.

“Las prioridades de los gobiernos siempre se ven reflejadas en los presupuestos, entonces parece que este, que es uno de los problemas más importantes, no está siendo prioridad”, subraya en entrevista Luis Javier Moreno, colaborador de Política Colectiva.

Un 0.02 por ciento de los presupuestos estatales invertido en las comisiones locales de búsqueda resulta muy poco ante una de las principales crisis nacionales, que hasta el cierre de esta publicación abarca 113 mil 137 personas desaparecidas y no localizadas, según el RNPDNO.







Falta de voluntad y de montos fijos

Moreno destaca que el presupuesto que los estados reciben a nivel federal, comparado con el que invierten a nivel local, es considerablemente mayor. Eso se deriva de la grave crisis de recaudación que hay en los estados, donde la mayor parte del presupuesto viene de transferencias federales, pero también de la falta de voluntad para invertir y acercarse al tema de desaparición con mayores recursos.

Para Elementa DDHH y Política Colectiva, persiste la necesidad de que los gobiernos estatales adquieran obligaciones y responsabilidades de invertir un monto específico de recursos propios en el tema de búsqueda. Tener una herramienta como la que plantea la ley de Veracruz, siempre y cuando se cumpla, ayuda a que tanto ingresos propios como federales se destinen a atender la problemática.

Además de recursos fijos, las organizaciones consignan en el documento cuatro propuestas específicas más para mejorar la recaudación destinada al presupuesto de las comisiones locales de búsqueda: establecer una sobretasa mínima (0.05 por ciento) al impuesto sobre la nómina para destinarla a un fondo estatal de búsqueda o víctimas, y proponer al Congreso del Estado una contribución sobre derechos o trámites para destinarla a las comisiones.

También exhortar al Poder Ejecutivo de las entidades a revisar la compatibilidad de sus programas de ayuda con el apoyo a familiares víctimas de desaparición o a colectivos de búsqueda para aprovechar subejercicios en materia de ayudas sociales, subsidios y subvenciones –más de 5 mil 574 millones de pesos en 2022–, así como establecer en las legislaciones locales que un porcentaje específico del gasto en comunicación social y publicidad oficial se destine a la divulgación de fichas y canales de búsqueda.

Sin embargo, saber si los recursos están bien invertidos o realmente están ayudando a solucionar la crisis de desaparición en los estados es una tarea mucho más compleja que implicaría tener más información por parte de los estados. Por ejemplo, especifica Moreno, conocer con detalle los programas operativos anuales de las comisiones locales de búsqueda.

“¿Qué acciones están desarrollando y cuánto les están costando? Poder tener un seguimiento específico sobre esto es fundamental, y en materia presupuestaria mayores claridades... Si hay estados que no tienen ni siquiera los clasificadores presupuestarios más básicos, entonces no podemos esperar que tengan programas operativos anuales bien desarrollados”, señala.

De manera complementaria a eso, agrega Demichelis, está pendiente una mejora en el tema de rendición de cuentas. “Podemos tener el programa, el contrato, el presupuesto... Pero saber si eso efectivamente se está traduciendo en encontrar, identificar y prevenir la desaparición es imposible. No hay mecanismos activos de rendición de cuentas, por ejemplo que los congresos locales soliciten la comparecencia de los comisionados”, reclama.

Tampoco hay mecanismos activos que ayuden a evaluar cómo están funcionando los sistemas de búsqueda estatales, que contemplan la participación de todos los actores, ni cómo están logrando los consejos ciudadanos vincularse con las comisiones. Los procesos y la efectividad de las acciones siguen sin poder ser evaluadas por la carencia de estos mecanismos.

En este contexto, para 2024 el presupuesto total de la Comisión Nacional de Búsqueda no tendrá incrementos. En tanto, para las partidas U008, subsidios para las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y P026, determinación, ejecución y seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas –de donde provienen los recursos destinados a las comisiones de búsqueda estatales– se propone un incremento de 0.5 por ciento y un decremento de 1.4 por ciento, respectivamente, en términos reales.