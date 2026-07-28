‘Estados Unidos debe mirarse a sí mismo’, expresa Sheinbaum en respuesta a asesor de Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a los cuestionamientos de Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, contra el sistema judicial mexicano, y afirmó que Estados Unidos debe “mirarse a sí mismo”, particularmente respecto al consumo de drogas, su distribución y el lavado de dinero vinculado al narcotráfico dentro de territorio estadounidense.

Sostuvo que el Gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en la cadena delictiva que sostiene a las organizaciones criminales transnacionales.

“Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante allí”, expresó.

Sheinbaum Pardo se negó a sostener un debate directo con el funcionario estadounidense y rechazó la caracterización de un Estado mexicano capturado por el crimen organizado.

“No vamos a entrar en debate. Hay buena coordinación y saben que en México gobierna el pueblo. Somos un Gobierno y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro País, y hay resultados”, declaró.

Confirmó que ambos gobiernos mantienen colaboración en materia de seguridad, aunque delimitó el alcance de esa cooperación.

“Nosotros trabajamos en nuestro País y nos coordinamos en muchos temas. Tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio”, afirmó.

Las declaraciones de la Presidenta respondieron a lo dicho por Miller durante la entrega de la Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana en el Pentágono.

En ese acto, atribuyó al control territorial de los cárteles el supuesto fracaso de las instituciones mexicanas.

“En México hay una razón por la que el sistema judicial no funciona, por la que el sistema político no funciona, por la que el sistema legal no funciona”, sostuvo.

Miller añadió que ese escenario obedece a que “el territorio está controlado y ocupado por organizaciones terroristas que matan, extorsionan, secuestran o asesinan a cualquiera”.

El funcionario pronunció el discurso ante Pete Hegseth, titular del Departamento de Defensa de Estados Unidos, y Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono.

El asesor de Seguridad Nacional celebró la decisión del Presidente Donald Trump de designar a ocho cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y los equiparó con grupos extremistas internacionales.

“Los cárteles mexicanos de la droga se encuentran en la misma situación legal que el Estado Islámico o Al Qaeda”, afirmó.

Agregó que esas organizaciones no sólo exportan narcóticos, sino estructuras criminales sofisticadas cuyo objetivo es desestabilizar la democracia estadounidense.

Miller también respaldó el despliegue militar estadounidense en la frontera con México, al que calificó como un elemento fundamental para impedir que las organizaciones criminales afecten la estabilidad interna de Estados Unidos.

La Medalla por Servicio en la Frontera Mexicana fue creada en 1918 para reconocer a las tropas estadounidenses que participaron entre 1916 y 1917 en la expedición encabezada por el general John Pershing para capturar al revolucionario mexicano Francisco Villa. La condecoración fue restablecida por Trump en 2025.

La Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que los señalamientos podrían responder a cálculos electorales ante los comicios intermedios que se celebrarán en noviembre de 2026 en Estados Unidos.

“Recuerden que hay elecciones en noviembre en Estados Unidos”, señaló.

Pidió que el país no sea utilizado como eje de la contienda estadounidense y planteó que la discusión política debe concentrarse en asuntos internos de esa nación.

“Hemos dicho que México no debe ser el elemento de definición de su campaña”, agregó.