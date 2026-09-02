Estados Unidos ha negado entregar pruebas contra Rocha Moya, afirma Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de Estados Unidos se ha negado hasta ahora a entregar las pruebas que México solicitó para sustentar la petición de detención con fines de extradición contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Detalló que la respuesta de las autoridades estadounidenses consistió en señalar que no estarían obligadas a aportar evidencia adicional a la ya remitida, en tanto que el Gobierno mexicano sostiene que requiere elementos probatorios para poder presentar el caso ante un juez y darle curso al procedimiento.

“Hasta ahora, la respuesta de Estados Unidos ha sido que no, no tendrían por qué, para lo que ellos pidieron, que es detención urgente con fines de extradición, que no tendrían por qué mostrar alguna prueba adicional. Eso es lo que hasta ahora han contestado. Todavía podrían presentar alguna prueba, pero hasta ahora no”, expresó.

Sheinbaum Pardo defendió que Washington debe atender el requerimiento mexicano bajo un principio de reciprocidad, pues las autoridades de ese país exigen pruebas cuando es el Gobierno de México el que solicita detenciones con ese mismo fin.

“Solicitan la detención urgente con fines de extradición y no presentan pruebas. ¿Qué dice México? Tú siempre me solicitas pruebas para estos casos, pues igual, en reciprocidad, se piden pruebas. Ese es, no hay más que eso”, señaló.

Luisa María Alcalde Luján, Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, explicó que México ha formulado solicitudes equivalentes ante Estados Unidos y que en todos los casos las autoridades estadounidenses han exigido evidencia adicional o han rechazado la petición para requerir que la extradición se tramite formalmente.

“Nosotros hemos solicitado igual estas detenciones con fines de extradición y en absolutamente todos los casos nos han contestado que hay que incorporar evidencia o, en su caso, rechazan esa solicitud y nos piden que se solicite formalmente la extradición”, indicó Alcalde Luján.

Precisó que, tras analizar la petición estadounidense contra Rocha Moya, las autoridades mexicanas concluyeron que la documentación recibida carecía de los elementos necesarios para llevar el asunto ante un juzgador.

“Con la documentación que se había enviado, pues no se contaba con elementos para poder avanzar y poderlo llevar a un juez, porque ese sería el procedimiento, se necesitan elementos probatorios para poder avanzar con esta solicitud y fue lo que se solicitó”, detalló.

Sheinbaum Pardo argumentó que los sistemas penales de ambos países presentan diferencias sustantivas y ejemplificó que en Estados Unidos los testimonios pueden ser considerados pruebas, mientras que en México se requieren elementos distintos para sustentar una imputación.

El intercambio de posiciones mantiene en suspenso el trámite de la solicitud estadounidense, que permanecerá sin avanzar ante un juez mexicano mientras no se incorpore la evidencia requerida por la CJEF.