Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, reiteró que no existía ninguna investigación abierta contra el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respecto a que supuestamente recibió millones de dólares de parte de líderes cárteles del narcotráfico después de que llegara al poder, según registros y tres personas familiarizadas con el asunto, citadas en un reportaje publicado por el diario The New York Times.

“Como lo dijo la Casa Blanca claramente: no existe una investigación relacionada al Presidente López Obrador, eso es la realidad. Como lo dijo la Casa Blanca, como lo digo como Embajador de los Estados Unidos aquí en México, no existe investigación relacionada al Presidente López Obrador”, enfatizó.

Salazar aseguró que en el Gobierno de Joe Biden había sostenido una mayor colaboración con México en materia de seguridad.

Asimismo, aseguró que él había sostenido numerosas reuniones con la Secretariaa de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

El Embajador destacó, por ejemplo, las capturas de Rafael Caro Quintero, así como de Ovidio Guzmán López y de Néstor Isidro Pérez Salas, por lo que descartó que el reportaje del NYT fuera a afectar el trabajo bilateral en materia de seguridad.

“Yo, como Embajador, tengo reunión muy frecuente, a veces dos veces, por lo menos una vez cada dos semanas, a veces cada semana con la Secretaria Rosa Icela, que es quien encabeza la mesa de seguridad en México”, recordó durante una conferencia de prensa, en una visita al estado de Michoacán y acompañado del Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Tenemos reuniones muchísimas con la Fiscalía [General de la República] y trabajamos en cosas que son importantísimas para la seguridad de todos, por ejemplo, si se mira lo que se está haciendo o lo que se ha hecho hasta con los delincuentes ¿no? que fue el Gobierno de México y al perder sangre y vida de mexicanos en la captura de Rafael Caro Quintero, en la captura de Ovidio Guzmán, en la captura del mentado ‘Nini’”, insistió.

“Mirando lo que llevamos de la seguridad, pues yo creo que no habíamos tenido tiempo que trabajáramos tanto de la mano con el Gobierno de México en todos los temas de seguridad [...] Esos trabajos siguen y esos trabajos van a seguir siempre, la diferencia es que en estos tiempos, en los últimos tres años de que llegó el presidente Biden al Gobierno, lo estamos haciendo como socios, con respeto a la soberanía de México”, señaló Salazar.