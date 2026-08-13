Estados Unidos reanuda por completo sus actividades oficiales en Michoacán

El Gobierno de Estados Unidos reanudó el 13 de agosto la totalidad de sus actividades oficiales en Michoacán, luego de la suspensión aplicada por una amenaza contra intereses estadounidenses que alcanzó al personal encargado de supervisar las exportaciones de aguacate.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en México, firmado por el Embajador Ronald Johnson, en el que se precisó que la reanudación total respondió a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de México y a la evaluación de las condiciones en el terreno realizada por el Gobierno estadounidense.

En el documento, el Embajador reconoció la actuación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México por las acciones y la coordinación que hicieron posible el restablecimiento pleno de las operaciones.

También señaló que su Gobierno continuará monitoreando las condiciones de seguridad y ajustará sus operaciones según corresponda, con la prioridad puesta en la seguridad del personal estadounidense y de la población michoacana.

“Este es otro resultado concreto de la cooperación impulsada por el Presidente Trump y la Presidenta Sheinbaum”, indicó el comunicado, en el que se agregó que ambos gobiernos protegen a sus poblaciones, la producción de alimentos, las cadenas de suministro y el comercio legítimo que beneficia a productores y consumidores de los dos países.

La suspensión había sido determinada la semana previa por la Embajada de Estados Unidos, que frenó todas las actividades del Gobierno estadounidense en Michoacán debido a una amenaza contra intereses de ese país.

La medida impactó de forma directa en la cadena exportadora del aguacate, ya que quedaron detenidas las verificaciones en las plantas empacadoras y no se autorizaron embarques de la fruta al mercado estadounidense.

Días después de esa determinación se anunció una reanudación parcial, limitada a zonas clave de la franja aguacatera, tras los compromisos de seguridad asumidos por el Gobierno de México y el despliegue de tropas en la entidad.

Pese al restablecimiento pleno de las actividades oficiales, la administración encabezada por Donald Trump mantuvo la advertencia de viaje de nivel 4 para Michoacán, clasificación que corresponde al máximo grado del sistema de alertas estadounidense y que contempla la recomendación expresa de no viajar a la entidad debido a las condiciones de seguridad.

Michoacán concentra la mayor producción de aguacate del país y sus exportaciones dependen de la certificación de inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, cuya presencia en las plantas de empaque resulta indispensable para autorizar los embarques hacia el mercado estadounidense.

El comunicado de la Embajada cerró con el señalamiento de que el resultado envía un mensaje respecto a los alcances de la colaboración bilateral, al sostener que el trabajo conjunto entre ambos países fortalece la seguridad y la prosperidad de las dos naciones.