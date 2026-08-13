$!Estados Unidos retira la visa a López Beltrán, aspirante a diputación por Tabasco

El retiro del visado ocurre en un contexto de acciones consulares estadounidenses contra figuras vinculadas al partido gobernante. El 9 de junio de 2026 trascendió que el Departamento de Estado de EU confirmó al Gobierno de México la revocación de la visa del senador Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación y exgobernador de Tabasco, en el marco de indagatorias por presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible. También se confirmaron revocaciones a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya; y de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

López Beltrán, conocido públicamente como “Andy”, se desempeñó como secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena entre septiembre de 2024 y el 25 de mayo de 2026, fecha en la que presentó su renuncia al cargo mediante una carta dirigida a la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, para competir por la candidatura a diputado federal del VI Distrito Electoral de Tabasco, con cabecera en Villahermosa, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

El Gobierno de Estados Unidos retiró la visa de ingreso a su territorio a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a una diputación federal por Tabasco, según se dio a conocer el 13 de agosto de 2026. La medida consular alcanza así a una de las figuras políticas de mayor perfil del movimiento oficialista.

Según trascendió en la columna Estrictamente Personal, del periodista Raymundo Riva Palacio, publicada el 9 de junio de 2026, las investigaciones estadounidenses respecto al llamado huachicol fiscal no se limitaban a López Hernández y podrían extenderse a los hijos del expresidente. El columnista sostuvo que existían indicios que apuntaban hacia Andrés Manuel López Beltrán por su relación con el senador tabasqueño, así como hacia José Ramón y Gonzalo Alfonso López Beltrán.

“La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están registradas por prestanombres, vinculados también a Andy”, detalló el periodista respecto al expediente estadounidense.

Ninguno de los señalamientos difundidos respecto a López Beltrán ha sido judicializado en México ni ha derivado en imputación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El 11 de junio de 2025, la embajada de Estados Unidos en México desmintió una lista que circuló en plataformas digitales en la que se afirmaba que López Beltrán y otros políticos mexicanos eran procesados por cargos relacionados con el huachicol.

El aspirante ha enfrentado cuestionamientos públicos en los meses recientes. En agosto de 2025 fue criticado por un viaje a Japón, ante lo cual respondió que “el poder es humildad y la austeridad, un principio”. En octubre de 2025 se difundió que su ficha curricular en la Plataforma Nacional de Transparencia lo registra con estudios de licenciatura en calidad de pasante, sin título profesional. El 8 de agosto de 2026 se publicó que realizó al menos 144 viajes durante su gestión partidista, mientras Morena reconoció 26.

López Beltrán inició una gira por las 170 secciones electorales del VI Distrito Federal de Tabasco para promover su aspiración rumbo a la elección intermedia de 2027. El dirigente estatal de Morena en Tabasco, Jesús Selván García, confirmó el 14 de julio de 2026 que el hijo del expresidente era hasta ese momento el único militante con registro formal de interés por esa candidatura.

El Departamento de Estado de EU mantiene como práctica no confirmar ni negar casos individuales de revocación de visas, al ampararse en las disposiciones de confidencialidad de los registros consulares.