Estados Unidos revoca visas a ‘Los Alegres del Barranco' por proyectar imagenes de ‘El Mencho'

Christopher Landau, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental en Estados Unidos, y ex Embajador en México, confirmó la noche del 1 de abril que revocó las visas de trabajo y de turismo a los integrantes de la banda sinaloense “Los Alegres del Barranco”, quienes los días 29 y 30 de marzo dieron dos conciertos, uno en Guadalajara y otro en Uruapan, Michoacán, en el cual se proyectaron imágenes y se cantaron loas para Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. La banda mexicana ‘Los Alegres del Barranco’ difundió imágenes que glorificaban al capo de la droga ‘El Mencho’ -líder del violento cártel CJNG- en un concierto reciente en México. Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda. En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”, escribió en su cuenta de X.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió, el 31 de marzo, que se investigara el homenaje que realizó la la banda sinaloense “Los Alegres del Barranco” en el cual se proyectaron imágenes y se cantaron loas para “El Mencho”.

“No debería de ocurrir eso, no está bien, que se haga una investigación, no es correcto”, aseguró.

“¿Debería haber consecuencias sobre este acto?”, le preguntó un reportero.

“Hay que ver si tiene una connotación de qué tipo, pero pues hay que fijarse a quién invitan y cuál es el espectáculo que va a haber porque no se puede hacer apología de la violencia ni de los grupos delictivos”, respondió.

El 29 de marzo de 2025, durante la interpretación de la canción “El Dueño del Palenque”, en las pantallas laterales y en la central del concierto aparecieron imágenes e ilustraciones de “El Mencho”, mientras los asistentes al concierto denominado ‘Los Señores del Corrido’, respondieron con vítores y aplausos.

La letra del tema hace referencia a un capo que se autodenomina “El Señor de los Gallos”, apodo que ha sido vinculado con el líder del CJNG.

Un día después, Los Alegres del Barranco se presentaron en Uruapan, Michoacán, como parte del “Tour 2025 Los Señores del Corrido”, y volvieron a mostrar imágenes de Oseguera Cervantes, durante parte de la secuencia de apertura de la canción “El dueño del Palenque”, una de las canciones estelares del cuarteto, cuyos integrantes son originarios de Badiraguato, Sinaloa,

Los músicos Armando Moreno Álvarez, José Pavel Moreno Serrano, José Carlos Moreno Álvarez y Cristóbal Reyes López no sólo han tocado y cantado temas relacionados con el CJNG, sino también con el Cártel de Sinaloa, como la canción ‘La Captura del Chapo’, que hace alusión a la aprehensión del capo sinaloense Joaquín Guzmán Loera.

Después de viralizarse la información y de la petición de la presidenta Sheinbaum Pardo, el Gobierno de Pedro Escobedo, en Querétaro, canceló una presentación que la banda sinaloense tenía programada el 19 de abril de 2025, en la Explanada de la Feria municipal. Asimismo, el Municipio de Tequila, en Jalisco, también canceló el show que Los Alegres del Barranco tenía agendada para el 4 de mayo del mismo año, en la Unidad Deportiva 24 de Enero.

El 31 de marzo de 2025, Juan José Frangie Saade, alcalde de Zapopan, informó que el Auditorio Telmex, de la UdeG, fue multado con 33 mil pesos, debido a la “ovación” que se hizo a “El Mencho”,

“La primera medida fue multar al Auditorio Telmex, y hoy se está haciendo una orden hacia el Ministerio Público, una queja al Ministerio Público para que la Fiscalía tome las medidas pertinentes porque están cometiendo un delito”, indicó el presidente municipal.

“Es la multa más cara. El reglamento de nosotros nos marca todo lo que provoca violencia, todo lo que provoca actos, y en este caso inesperado sobre todo en los momentos en que vivimos, pues la verdad no es justificable”, añadió Frangie Saade.

Además, el alcalde refirió que la denuncia presentada ante la Fiscalía del Estado de Jalisco sería contra el auditorio y el grupo musical. Asimismo, respecto al monto de la multa aplicada, el Ayuntamiento de Zapopan detalló, a través de un comunicado, que era por un monto de 300 Unidades de Medida y Actualización, de 33 mil 942 pesos.

El mismo día, la Fiscalía jalisciense anunció que, a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada de Concertación Social, abrió de manera oficiosa la carpeta de investigación 21010/2025, por presunta apología del delito.

Comentó que también se tomaría el testimonio de quienes integraban la agrupación musical. Por otra parte, exhortó a la ciudadanía a no normalizar la violencia.

El 30 de marzo de 2025, Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, insistió en la necesidad de cerrar filas para evitar cualquier expresión violenta.

“Sabemos que la indignación no es suficiente.Por eso la @FiscaliaJal citará a declarar al productor y al grupo Los Alegres del Barranco por hacer apología de la violencia el sábado pasado en su concierto del @AuditorioTelmex de la @udg_oficial”, expresó en su cuenta de X.

“Además he instruido que cualquier grupo que se presente en conciertos organizados por el @GobiernoJalisco no deberá interpretar canciones que hagan apología de la violencia, y que se exija una carta compromiso de todos los productores de estas presentaciones para evitar hacer tales referencias, de lo contrario deberán asumir sanciones monetarias y penales”, agregó Lemus Navarro.

“Hace apenas unos días estuve en el mismo Auditorio Telmex para hacer un llamado, a toda la sociedad y a todas las instituciones para enfrentar juntos la violencia. Hoy reitero ese llamado y me parece positivo que la Universidad de Guadalajara asuma su responsabilidad y muestre voluntad, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Ese es el camino”, insistió.

El mismo día, el auditorio propiedad de la UdeG lamentó la proyección de imágenes de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante el concierto Los Señores del Corrido, protagonizado por Los Alegres del Barranco, el 29 de marzo de 2025.

A través de un comunicado, el recinto señaló que su compromiso era ofrecer un espacio para la música y el entretenimiento, en apego a los valores de respeto y sana convivencia.

Sin embargo, aclaró que no tenía injerencia en la selección del repertorio, discursos o material audiovisual que los artistas decidieron compartir con su público.

El recinto, que operaba como un espacio de renta para promotores, enfatizó que el contenido y los mensajes expresados durante los espectáculos eran responsabilidad exclusiva de los artistas y las empresas que organizaban los eventos.

No obstante, reconoció la “dolorosa realidad” que atraviesa el país y anunció que su equipo legal revisaría los contratos con los promotores, para explorar modificaciones que obligaran a los artistas a evitar incurrir en apología del delito, en sus presentaciones.

“El equipo legal del Auditorio Telmex está revisando los contratos que se hacen con los promotores, explorando su posible modificación para que, en lo sucesivo, los artistas que se presentan el recinto se comprometan a evitar incurrir en apología del delito en su contenido, discurso y mensajes audiovisuales”, apuntó el auditorio de la Universidad de Guadalajara, en el comunicado.

El 31 de marzo de 2025, a horas de concluir su gestión, el Rector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí, se disculpó por lo ocurrido en el auditorio administrado por dicha Universidad, en donde se mostraron imágenes y se cantaron loas a “El Mencho”.

El Rector anunció una nueva cláusula en los contratos de renta del recinto, para evitar la promoción de discursos que incitaran a la violencia.

Según explicó, el auditorio, operado bajo un esquema de autosuficiencia financiera por la UdeG, había sido clave en la generación de recursos para infraestructura educativa. Sin embargo, subrayó que “nada de lo bueno que pueda generar el auditorio tendrá nunca un discurso de violencia detrás”.

“Este rectorado me ha puesto a prueba en cientos de ocasiones y mi último día no es la excepción, pero hasta el último minuto vamos a actuar con congruencia. En lo sucesivo se incluirá una cláusula en todos los contratos para obligar a quien rente el Auditorio a no fomentar ningún discurso que promueva la violencia. Si esto significa que la mitad de los eventos se van, pues que se vayan”, declaró Villanueva Lomelí, en un mensaje público.

Además, enfatizó que no se permitiría que el auditorio fuera plataforma para la exaltación de figuras del crimen organizado. También extendió una disculpa pública a la sociedad jalisciense y mexicana, asegurando que dicha Universidad tenía un compromiso con la cultura de la paz y el respeto.

“Aunque lo proyectado en un concierto es responsabilidad de los artistas y sus promotores, quiero extender una sincera disculpa a todos los jaliscienses y a todos los mexicanos por lo ocurrido. Este suceso no representa los valores de nuestra institución. En esta universidad fomentamos la cultura de la paz y del respeto. Así ha sido por 231 años y así seguirá siendo”, concluyó Villanueva Lomelí.

El 1 de abril de 2025, durante una conferencia de prensa, el titular de la Fiscalía del Estado de Michoacán, Adrián López Solís, informó que se abrió una carpeta de investigación, por las características de la presentación del grupo sinaloense en Uruapan, el domingo 30 de marzo del mismo año.

“Se ha dado la instrucción para que, con base en la noticia de un hecho presuntamente constitutivo de delito, se pueda iniciar una carpeta y se recaben los datos de prueba pertinentes”, dijo.

López Solís admitió que aunque en el Código Penal de la entidad no existía un tipo penal para sancionar la apología del delito, la evidencia recabada determinaría la figura jurídica por la que podrían juzgar los actos de la banda sinaloense.

Indicó que, con base en la indagatoria emprendida a la Fiscalía estatal, lo hallado podría turnarse a la Fiscalía General de la República (FGR), debido que a nivel federal la apología del delito sí estaba contemplada.