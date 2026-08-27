$!‘Estados Unidos sí sabe que es inocente’, afirma esposa de Fernando Farías Laguna

Mónica Gámez, esposa del ex Contraalmirante Fernando Farías Laguna, sostuvo que Estados Unidos sabe que su esposo es inocente, aunque aclaró que desconoce los detalles de la reunión que el ex marino sostuvo con agentes del FBI mientras estaba recluido en Argentina. En entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti, realizada este jueves, señaló que “Estados Unidos sí sabe que es inocente”. Ante la pregunta de Uresti sobre cómo tenía certeza de ello, planteó que, si las autoridades estadounidenses consideraran culpable a Farías, habrían solicitado su entrega. Gámez señaló que, desde su perspectiva, el hecho de que Estados Unidos no haya requerido a su esposo constituye un elemento para considerar que no lo responsabiliza por los hechos que se investigan en México. “Si fuera culpable estuviera allá hace mucho a cambio de información, o no. Pero digo, no lo quieren, no lo quieren, no lo quiso, fue por algo”, dijo.

La entrevista ocurrió mientras en el penal del Altiplano se reanudaba la audiencia de vinculación a proceso de Fernando Farías —acusado de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en un esquema criminal conocido públicamente como “huachicol fiscal”—, luego de que el miércoles la jueza decretara un nuevo receso. El proceso se desarrolla de manera privada debido a que la autoridad argumentó que se trata de un asunto de seguridad nacional que podría poner en riesgo otros procesos.

Gámez no pudo preguntarle sobre la reunión con el FBI La esposa de Farías explicó que no pudo preguntarle directamente sobre el encuentro con agentes estadounidenses porque su visita al Altiplano fue interrumpida a los 15 minutos, pese a que estaba prevista para durar 45 minutos. Relató que durante la visita llevó fotografías de los hijos de Farías, quienes llevan tiempo sin verlo. Después de mostrarle las imágenes a través del vidrio, un oficial ingresó y le preguntó qué le había enseñado. Tras responder que eran fotografías de sus hijos, el funcionario le indicó que saliera y posteriormente le informó que la visita había sido cancelada. Por esa razón, Gámez dijo que no tuvo oportunidad de preguntarle a su esposo qué ocurrió durante la reunión con los agentes estadounidenses ni qué información les proporcionó. En la entrevista, Uresti planteó que, según lo señalado previamente por el abogado argentino Félix Helou, agentes del FBI se reunieron durante aproximadamente una hora con Farías cuando estaba preso en Argentina y solicitaron que sus abogados no estuvieran presentes. Helou había considerado que esa petición podía indicar que el encuentro estaba relacionado con cuestiones políticas y no jurídicas.