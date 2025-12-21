‘Estados Unidos tiene muchos problemas de valores’, dice Sheinbaum; asegura que no es un país ‘modelo’

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Estados Unidos no es un “modelo a seguir” debido a que allá cuentan con muchos problemas que no existen en México.

En un evento en el que entregó becas Benito Juárez a estudiantes de Querétaro, la mandataria hizo referencia a la construcción de escuelas de medio superior y superior en el país, para que más jóvenes puedan estudiar sin necesidad de un examen y fue cuando hizo referencia a Estados Unidos.

Sheinbaum dijo que allá los estudiantes acuden a la preparatoria más cercana de su domicilio y aunque puso ese ejemplo, resaltó que ese país no es un modelo a seguir pues carece de valores y tienen problemas con las adicciones.

“Ahora todas y todos pueden entrar sin examen. Fíjense, otra cuestión que a veces se dice es ‘¿cómo van a entrar sin examen?’ Pues si en Estados Unidos, y no es que sea modelo porque allá tienen muchos problemas de valores y muchas otras cosas, porque allá hay mucha drogadicción y muchos otros temas que nosotros no tenemos, pero poniendo como ejemplo a Estados Unidos, ¿saben a dónde van los jóvenes cuando terminan la secundaria? A la prepa que les queda más cerca de la casa, no necesitan hacer examen”, dijo.

Sin insistir más en el tema, la presidenta destacó que la construcción de escuelas y la entrega de becas ha hecho posible que menos adolescentes dejen sus estudios.

También llamó a los jóvenes que estaban presentes en el evento a echarle ganas y comprometerse “con el estudio, con la familia, con el prójimo, con la naturaleza y con la patria”.

Sheinbaum pide a Trump atender las causas del consumo de drogas en EU

El pasado 16 de diciembre, luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, firmara un decreto para clasificar al fentanilo como un arma de destrucción masiva, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a Estados Unidos a “atender las causas” del consumo de drogas y dijo que se está analizando el alcance de esta orden ejecutiva.

“Apenas estamos analizando el alcance de lo que se publicó, por un lado. Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta, por su puesto que hay que atender los delitos y hay por eso hay una fiscalía y por eso hay jueces”, señaló en conferencia matutina.

“Pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas, si no se atienden las causas será el fentanilo, será otra droga, seguirán usándose drogas y la causa fundamental tiene que ver con un desapego, que los jóvenes prefieren la utilización para salirse de su realidad.

La mandataria mexicana aseguró que ha planteado a su homólogo estadounidense que se atienda a los jóvenes y las causas del consumo, que se encuentran relacionadas con salud mental, apego, educación y familia.