‘Estamos de salida de este conflicto’: Segob por acuerdo con campesinos y transportistas; señala entrega de apoyos directa

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los acuerdos alcanzados con transportistas y campesinos respecto a sus demandas de mayor seguridad e inquietudes por la Ley General de Aguas tras una reunión que se extendió por más de 12 horas y que concluyó con el levantamiento de bloqueos carreteros en distintos estados del País.

En conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, Rosa Icela dijo que “ya están de salida” en el conflicto con ambos sectores, el cual generó bloqueos por cuatro días, luego de señalar que una de las mesas principales se dedicó a informar cómo avanzan los programas y las fechas específicas en las que la Secretaría de Agricultura estará presente en los diferentes estados del País para atender las peticiones relacionadas con el campo.

Además, indicó, se abordó la atención al sector agrícola. Para ello, dijo, se instalaron o se dio seguimiento a otras dos áreas cruciales de conflicto, que son la seguridad en carreteras y la Ley de Aguas.

Respecto a la primera demanda, la Secretaria de Gobernación dijo que se instaló una mesa de trabajo relacionada con los transportistas que plantean exigencias sobre seguridad en las carreteras.

En cuanto a la Ley de Aguas, Rodríguez señaló que se brindó atención a las inquietudes relativas a la reglamentación sobre el tema del agua. No obstante, sostuvo que ya existe una mesa instalada en la Cámara de Diputados específicamente para recibir y atender las observaciones y dudas sobre esta ley.

Asimismo, la secretaria dijo que se aclaró a los campesinos que la entrega de apoyo se hará directamente en las entidades y municipios y no se realizará a las organizaciones: “se hace directamente a cada uno de los beneficiarios de los programas que se inscriben”, sentenció.

“Entonces, digamos, con eso acabaron ayer mismo los bloqueos(...) pero ya estamos digamos de salida este de este conflicto”, expresó.



Los acuerdos con campesinos y transportistas

En un comunicado conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) informaron sobre los entendimientos alcanzados con la Secretaría de Gobernación.

Productores agrícolas informaron que el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, “se comprometió a que, en un plazo máximo de quince días, a partir de esta fecha, se publicará la mecánica operativa-especificando que en días de inoperatividad del sistema se sumaran los días a las fechas de plazo, dando ampliación a los cierres de inscripción-, relativa a los ciclos Primavera-Verano 2024 y Otoño Invierno 2024-2025 de trigo. Al mismo tiempo se abrirán las ventanillas para el registro de las personas interesadas utilizando la misma mecánica de operatividad antes mencionada”.

Otro de los acuerdos fue el compromiso de la Secretaría de Agricultura para abrir un plazo de 21 días para que las personas excluidas sin razón legal del pago de años anteriores en diferentes ciclos de maíz y trigo, puedan presentar una solicitud de revisión.

“La SADER revisará y resolverá estas solicitudes según corresponda en el marco de las normas aplicables a cada caso, se pagará y/o notificará en un periodo máximo de cuarenta y cinco días después de recibida la solicitud”.

Campesinos añadieron que a partir del 8 de diciembre se instalará una mesa de diálogo para debatir políticas públicas en torno al modelo de desarrollo agroalimentario, lo que incluirá la comercialización de granos y otros productos del campo mexicano, “invitando a participar a las Secretarías de Hacienda, Economía, Alimentación para el Bienestar y otras instituciones”.

Respecto a la Ley General de Aguas, se anexó un documento con planteamientos, observaciones, así como aclaraciones y respuestas por ambas partes.

En tanto, sobre la demanda de transportistas para una mayor seguridad, Gobernación se comprometió a realizar mesas correspondientes con la finalidad de atender exigencias específicas de la ANTAC.

“Así como las gestiones necesarias para que se reabran las citas médicas, la renovación de licencias y agilizar la tramitología para el reemplacamiento y certificados físico-mecánicos, así como sus costos”, añadieron.

Asimismo, señalaron la solicitud a los congresos locales, en casos que corresponda, sobre la creación de fiscalías especializadas contra delitos de transporte y que las entidades no intervengan en tramos carreteros federales con retenes, “a menos que estén coadyuvando en operativos con Guardia Nacional con los elementos de cualquier corporación de índole estatal”.

“Por último, convocar a una mesa de seguridad a la ANTAC con la GN y la SSPC para revisar los tramos en los que se denuncie mayor incidencia delictiva a autotransportistas”.