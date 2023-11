A seis meses de la jornada electoral del domingo 2 de junio, Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial única de la coalición que integran PAN, PRI y PRD, señaló al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de “colonizar” al INE.

Durante su encuentro con estudiantes y académicos de la Universidad Anáhuac, campus Huixquilucan, Estado de México, Gálvez dijo que el país vive un momento difícil, luego de que López Obrador y Morena intentaron desaparecer el INE, “lo cual no lograron”, pero que ahora “lo están colonizando por dentro”.

En un auditorio del Centro Cultural Mexiquense lleno, con una capacidad de mil 300 personas, de acuerdo con el personal de la Universidad Anáhuac, el estudiante Jorge Anaya, de la Escuela de Administración Pública y Gobierno, cuestionó a la precandidata presidencial de la oposición sobre cómo se garantizarán elecciones democráticas y la autonomía del organismo electoral.

Xóchitl Gálvez denuncia que INE despidió a trabajador

En respuesta, Xóchitl Gálvez acusó que está en marcha la “colonización” del Instituto Nacional Electoral (INE) y puso como ejemplo que recientemente fue despedida la persona que estuvo encargada del dictamen que señalaba que López Obrador cometió violencia política en razón de género en su contra.

“Nunca he sido una mujer que se victimice, pero el tema es que no me estaba atacando cualquier persona, me estaba atacando el Presidente de la República con una bocina tremenda. A esta persona la despidieron del INE, porque no le perdonaron que hubiera emitido una resolución que atentara contra la figura presidencial”, señaló.

De acuerdo con la senadora con licencia, López Obrador minimizó su capacidad y talento como mujer al señalar que un grupo de hombres la impusieron como candidata presidencial.

Anteriormente, Gálvez interpuso una queja contra López Obrador por llamarla “títere” y “empleada”, sin embargo la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió que la denuncia era improcedente, al considerarse una crítica dura del propio debate político.

Gálvez llama a estudiantes de la Anáhuac a impedir que Morena tenga mayoría calificada en Congreso

En defensa de los órganos autónomos, Gálvez también convocó a la comunidad estudiantil a no votar a favor de Morena y sus aliados políticos, PT y PVEM, para que no obtengan la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado de la República en las elecciones de 2024.

“Esto que pasó en el INE te habla de que hay cierta línea de que al Presidente no lo tocan y lo único que podemos hacer es garantizar que no tengan mayoría calificada en los diputados y senadores, porque su intención de desaparecer el INE ahí va a estar”, dijo.

En la misma intervención, Gálvez condenó el ataque del ex presidente Vicente Fox contra Mariana Rodríguez, influencer y esposa de Samuel García, Gobernador de Nuevo León y precandidato presidencial único de MC, a quien el ex Mandatario llamó “dama de compañía”.

En entrevista previo al encuentro con la comunidad de la Universidad Anáhuac, al que llegó con 40 minutos de retraso, montada en una motocicleta, Gálvez pidió que Fox fuera sancionado por el INE por violentar a Rodríguez.

Las opciones de los jóvenes: “fosfo”, “la vieja política” o “mujer chingona”, dice Xóchitl

Durante su visita, Gálvez fue recibida por el rector de la Universidad Anáhuac, Cipriano Sánchez. También la acompañaron la senadora panista Josefina Vázquez Mota y el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado de México, Enrique del Villar.

A lo largo de 40 minutos de discurso, la precandidata presidencial única les dijo que su mayor sueño es que los jóvenes emprendan su propio negocio, les prometió trabajar para favorecer el empleo remoto, otorgar créditos para vivienda y pensiones.

En la parte final, Gálvez le dijo a los jóvenes que tendrán tres opciones para votar en la siguiente jornada electoral:

“La dizque nueva política” y mostró un cártel con unos tenis naranja “fosfo”, en referencia a García; “la vieja política” y mostró otro panfleto con la imagen de un títere, según su equipo de campaña, con lo que se refirió a la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum; o por “una mujer chingona”, y entonces, enseñó un rótulo con su propia fotografía.