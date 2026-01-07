$!Este 9 de enero inicia proceso para vincular líneas telefónicas móviles con identificación oficial

La empresa de telefonía celular Telcel informó que, conforme a los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles emitidos por la autoridad regulatoria, todas las personas titulares de una línea móvil en México deben vincular su número a una identificación oficial vigente.

Aclaró que esta medida no es una iniciativa de Telcel, sino una disposición oficial de carácter obligatorio aplicable a todos los usuarios del País.

El proceso para vincular la línea del teléfono celular con una identificación oficial vigente iniciará a partir del 9 de enero de 2026.

Para los usuarios de Telcel, explicó que podrán hacerlo tanto en modalidad remota como en los centros de atención, los cuales facilitarán el proceso de manera gratuita.

Si opta por hacer en modalidad remota, deberán ingresar a www.telcel.com/vinculatulinea, en la que el usuario captura su identificación oficial vigente y realizará una prueba de vida (con una selfie).

La otra opción es acudir a uno de los Centros de Atención a Clientes (CAC), donde recibirán atención de personal autorizado de Telcel, donde deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como la credencial para votar, el pasaporte mexicano o el documento nacional de identidad, CURP Biométrica, además de la CURP.