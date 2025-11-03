$!Este es el calendario de pago para las Pensiones del Bienestar de noviembre-diciembre

El calendario de pagos de noviembre de la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores, personas con discapacidad, mujeres y madres trabajadoras ya fue publicado oficialmente por el Banco del Bienestar. De acuerdo con el calendario de este mes, los pagos de los programas del bienestar se harán a partir de este lunes 3 de noviembre y terminarán el próximo jueves 27. Al igual que en las ocasiones anteriores, los pagos de la Pensión del Bienestar se harán de forma escalonada dependiendo de la primera letra del primer apellido, de la siguiente forma: A: lunes 3 de noviembre B: martes 4 de noviembre C: miércoles 5 y jueves 6 de noviembre D, E, F: viernes 7 de noviembre G: lunes 10 y martes 11 de noviembre H, I, J, K: miércoles 12 de noviembre L: jueves 13 de noviembre M: viernes 14 y martes 18 de noviembre N, Ñ, O: miércoles 19 de noviembre P, Q: jueves 20 de noviembre R: viernes 21 y lunes 24 de noviembre S: martes 25 de noviembre T, U, V: miércoles 26 de noviembre W, X, Y, Z: jueves 27 de noviembre. Lo anterior quiere decir que si tu nombre es, por ejemplo, Justina Rivera Garza, el pago se depositaría a partir del día que le toca a la letra R, es decir, el viernes 21 o el lunes 24.

En el caso del programa Sembrando Vida, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se depositará el próximo viernes 7 de noviembre. Este depósito de los apoyos del Bienestar será el último del año, pues corresponde al bimestre noviembre-diciembre, por lo que ya no habrá otro hasta el próximo 2026. Recuerda que puedes disponer de tu dinero en los cajeros del banco del Bienestar y usar tu tarjeta en diversos comercios.

¿En dónde están los bancos del Bienestar y dónde se puede usar la tarjeta de la pensión? La Pensión del Bienestar la podrás retirar del cajero en los bancos del Bienestar, que se encuentran abiertos de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas. Para saber en dónde está el banco del Bienestar más cercano a tu domicilio puedes entrar a: https://ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx/. Deberás seleccionar el estado en el que vives, marcar la casilla de “No soy un robot” y da click en buscar.