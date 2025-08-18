$!Este es el calendario de registro para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores de agosto 2025

De igual forma, el registro para la pensión Mujeres del Bienestar continúa abierto.

Todas las letras: sábado 23 y 30 de agosto

En esta ocasión, el registro a la Pensión del Bienestar será del 18 al 30 de agosto de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas. Como en cada ocasión, el registro se hará dependiendo de la primera letra del primer apellido, de la siguiente forma:

MÉXICO._ La Secretaría del Bienestar publicó el nuevo calendario de registro para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores de 65 años y más, con el que se les entrega 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Cómo saber dónde están los módulos de registro para la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores?

Para saber a dónde acudir para hacer tu registro en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores deberás entrar a https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/.

Una vez dentro de la página selecciona en el primer menú tu estado y tu municipio. Después, presiona donde dice “No soy un robot” y finalmente en donde dice “Buscar”.

Automáticamente, se mostrará la ubicación del módulo que te corresponde. Ahí deberás acudir con todos tus documentos y, en caso de que tengas algún auxiliar, también deberá llevar los suyos.

Requisitos

Los requisitos para registrarte en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores son:

- Identificación oficial vigente (credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

- CURP de impresión reciente.

- Acta de nacimiento (legible)

- Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

- Teléfono de contacto (celular y de casa).

Estos documentos los deberás entregar personalmente en los módulos de registro, ahí, un servidor de la nación te orientará sobre cómo continuar con el proceso.