Este lunes permanecían bloqueos en Jalisco y Michoacán

Durante este lunes se reportó que algunos bloqueos carreteros en Jalisco y Michoacán fueron reactivados por grupos delictivos.

En Michoacán, grupos armados reactivaron los bloqueos y la quema de vehículos en Apatzingán, Aguililla y Coalcomán.

Los puntos afectados incluyeron el crucero de Catalinas, La Huina, el Molino y la carretera Apatzingán-Aguililla.

Al menos seis vehículos ardían en llamas para obstaculizar la circulación y al menos dos automotores fueron vandalizados mientras se encontraban estacionados.

En Jalisco, la situación permanecía crítica en varios municipios. En Casimiro Castillo, delincuentes abrieron una zanja en la Carretera Federal 80 con destino a Autlán y colocaron vehículos de carga pesada para impedir el paso.

El municipio de Atemajac de Brizuela mantenía bloqueos activos a pesar de los anuncios federales de liberación de vialidades.

El Alcalde de Tapalpa, Antonio Morales, describió la situación en el Pueblo Mágico: la carretera hacia el ingreso de Chiquilistlán, la vía Tapalpa-Atemajac de Brizuela a la altura del crucero de Ferrería de Tula, la carretera 436 hacia Guadalajara y el acceso a El Veladero presentaban bloqueos totales o parciales.

Las autoridades estatales y federales se dirigían además hacia

El Arenal, donde se reportó un nuevo bloqueo cuyo saldo aún no había sido revelado.

Tanto el Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela como el Alcalde de Tapalpa pidieron a la población mantener la calma, permanecer en casa y atender únicamente los canales de comunicación oficiales locales.

“La prioridad es proteger la vida y la seguridad de nuestras familias”, informó el ayuntamiento de Atemajac de Brizuela. Morales solicitó paciencia mientras se esperaba respuesta de las autoridades federales y recordó que el Código Rojo seguía activado por parte del Gobierno estatal.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, reiteró que el Centro de Mando instalado tras el operativo continuaría en operación y que la ciudadanía sería mantenida informada sobre el restablecimiento total del orden.

“La población puede tener la certeza de que el Gobierno de México actuará con todas sus capacidades siempre para preservar la paz y la seguridad en el País”, señaló.