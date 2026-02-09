$!Este martes inicia entrega de tarjetas de las Pensiones para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar; nuevo registro del 16 al 22

El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, informó que del 10 al 14 de febrero comienza la entrega de las Tarjetas Bienestar a quienes se registraron en diciembre a las Pensiones de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar, por lo que recibirán un mensaje SMS con el día y lugar para recogerla.

Además, del 16 al 22 de febrero, se abrirá nuevamente el registro en los Módulos del Bienestar, cuya ubicación se puede consultar en la página gob.mx/bienestar, en un horario de 10:00 a 16:00 horas.

Si por algún motivo no se puede realizar el registro presencial, se pueden agendar visitas domiciliarias.

La Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que para la inscripción a las Pensiones Bienestar es necesario llevar identificación oficial vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y teléfono de contacto.

El registro se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido, según el siguiente calendario:

Lunes 16 de febrero - A, B, C

Martes 17 de febrero - D, E, F, G, H

Miércoles 18 de febrero - I, J, K, L, M

Jueves 19 de febrero - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 20 de febrero - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 21 y domingo 22 de febrero - Todas las letras