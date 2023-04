En este pueblo de arena y playa la rutina sigue para los turistas, no así para la familia de la niña que soñaba con ser enfermera. Hoy su feminicidio es el número 20 en el estado de Veracruz durante 2023, según cifras oficiales.

‘Atropellaron a su nieta’, la primera noticia que recibieron familiares

El sonido de un claxon fue el aviso que recibieron los familiares de Naomi. Un vecino llegó al domicilio y salió Adriana Iturbide Pérez, tía de la menor.

“Tu hija, tu hija, es que la atropellaron”, comentó el vecino. Confundida, Adriana respondió que sus hijos se encontraban en casa, que eso no era posible, pero en seguida recordó a su sobrina.

“Me viene a buscar un vecino, pero todos pensaban que era mi hija, estábamos preparando comida cuando yo oí que tocaron el claxon y el señor me decía “Tu hija, tu hija”, agarré la onda y supe que fue mi sobrina”.

Adriana le avisó a su mamá, Ana María, y juntas salieron a ver a su vecino. “Atropellaron a su nieta”, avisó el hombre a Ana María. “¿No vio si la lastimaron mucho?, preguntó la mujer. “Usted tranquila, calmada, es algo más”, le anticipó lo peor.

Juntos se dirigieron a la esquina de la cuadra donde se encontraba gente reunida alrededor de la escena. “Es aquí”.

“Me di la vuelta y vi a mi niña tapada con una sábana en la banqueta. Forcejeé con los policías y los quité, quería ver si era mi nieta. Le destapé la cara y sí era ella. A partir de ahí yo ya no supe qué pasó”, comenta entre lágrimas Ana, abuela de Fany.

Al lugar también llegaron familiares de la menor para hacerle compañía durante tres horas bajo el sol, en espera de que llegaran peritos y elementos de Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar el levantamiento del cuerpo, y trasladarlo a las instalaciones más cercanas.



Justicia por Estefany Naomi: pobladores bloquean entrada del municipio tras feminicidio en Veracruz

Alrededor de las cinco de la tarde, Ana María y su esposo fueron trasladados a las oficinas de la Fiscalía regional de Papantla, ubicado a hora y media de Tecolutla, donde esperaron cinco horas más para comenzar con la interrogación.

Alrededor de las 4:00 de la mañana, los familiares de Naomi regresaron a Tecolutla donde se encontraron con un bloqueo a la entrada del municipio; eran vecinos exigiendo justicia por el feminicidio de la menor y advirtieron que solo liberarían la vía hasta que las autoridades presentaran al responsable.

“Nosotros no sabíamos del bloqueo, el bloqueo lo hizo el pueblo. Cuando regresamos de Papantla encontramos a la gente tapando la carretera. El pueblo nos apoyó para que se hiciera justicia, les agradezco de corazón porque demostraron que están con nosotros, que nos estiman”, dice Ana María.

Gabriela Valdez Santes, alcaldesa de Tecolutla por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se presentó en el bloqueo la mañana del viernes 21 de abril, donde afirmó que desde su llegada al municipio las condiciones de seguridad han mejorado, pero que no se dan abasto.

“Los elementos jamás van a dar abasto para cuidar a cada persona, lo quieren politizar”, manifestó ante medios.

Una hora antes, la familia recibió una llamada pidiéndoles que regresaran a Papantla, pues aparentemente les iban a entregar el cuerpo. La espera se alargó y recibieron los restos de Estefany hasta mediodía. A la par, autoridades montaban un operativo en los alrededores de Tecolutla para detener a V. Y., presunto responsable del feminicidio y compañero de secundaria de Fany, a quien sus padres habrían escondido en una propiedad detrás del río Tecolutla.

“Nuestras sospechas son sobre él, porque al parecer las dos personas que vieron, lo señalan como el que la agredió; cuando yo estaba buscando la ida para ir al lugar donde estaba Fanny, resultó que le pedí ride al hermano del muchacho y él me ve llorando y me pregunta que qué tenía, le comenté lo que había pasado con Fany y él me dijo que su hermano había atropellado a alguien”, dice Adriana Iturbide.

Dijo que durante las diligencias con los elementos policiacos, ella le comentó que el principal sospechoso era Yael, pues su hermano se lo habría confesado; sin embargo, al llegar a su domicilio, a unas cuantas casas de la de Fany, ya no se encontraba ni el menor ni su familia.

“Lo vienen a buscar (los policías), pero ya no había nadie, estaba cerrado hasta el negocio porque tienen un depósito de cervezas, se desaparecieron tanto él como sus hermanos, sus papás, cuñadas, todos se habían ido”, indicó la tía.