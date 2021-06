Estos dichos de la candidata del PVEM sobre apoyos del gobierno de Chihuahua y gastos de campaña son falsos

CIUDAD JUÁREZ._ Durante el debate a la gubernatura de Chihuahua, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Brenda Francisca Ríos Prieto, aseguró en el tema de ‘Economía y empleo’ que el Gobierno del Estado de Chihuahua no entregó créditos para apoyar la economía de empresas que se vieron afectadas por la pandemia de la COVID-19.

También dijo que los postulantes de los demás partidos ya habían gastado en publicidad 500 millones de pesos en conjunto.

Sin embargo, registros oficiales y testimonios dan cuenta de que —contrario a lo que afirmó la candidata— el gobierno estatal sí implementó y entregó programas de créditos y subsidios para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en tiempos de pandemia.

Además, los gastos de los ocho contendientes suman 42 millones 307 mil 048.24 pesos, una cifra muy inferior a los 500 millones de pesos señalados por la candidata.

El gobierno de Chihuahua sí entregó créditos durante la pandemia

“¿Cuál será su estrategia para la creación de empleos bien pagados?”, fue la pregunta que se le realizó a la candidata.

Ríos Prieto respondió: “Como empresaria también les digo que he caminado el estado y me he podido dar cuenta como el tema económico es algo que ha sido totalmente olvidado y me refiero que en esta pandemia nadie recibió un solo crédito del que mucho se habló en Gobierno del Estado. Y se los voy a decir como lo decimos los empresarios: nos dejaron que nos la rifáramos solos”.

No obstante, en la sección de transparencia de la página del Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (Fideapech), hay un apartado específico sobre el ‘Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar’, la estrategia que impulsó el gobernador de Chihuahua para hacer frente a la pandemia de la COVID-19.

“Consulta el listado de apoyos brindados por el Fideapech durante la pandemia del COVID-19”, dice la sección en la que se pueden revisar los tres programas de créditos y subsidios que estableció el Gobierno del Estado para empresas formales; en los listados se proporciona la razón social, el RFC y la cantidad otorgada.

Es decir que el gobierno estatal, en el programa de los créditos, prestó dinero a los negocios con plazos de pago amplios y tasas de interés bajas. Con estas condiciones, para las personas propietarias de los negocios, sería más fácil y accesible solventar el crédito.

A diferencia de los subsidios otorgados, en los que las empresas beneficiadas no se veían obligadas a pagar de vuelta el recurso recibido pero sí debían comprobar mediante facturas la manera en que habían gastado el dinero.

El programa de apoyo emergente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), relativo a los créditos, muestra que se otorgaron 297 apoyos de diferentes cantidades a personas físicas y morales que van desde los 198 mil pesos hasta los 22 mil 859 pesos con 10 centavos.

Para el programa de entrega de subsidios a MIPyMES la plataforma indica que se brindaron 4 mil 165 apoyos a personas físicas y morales, mientras que en el programa emergente de apoyo a las empresas del sector restaurantero, bares y de eventos sociales, el cual no indica si se trata de créditos o subsidios, se otorgaron 939 apoyos.

En el departamento de Inclusión Productiva y Economía Solidaria (Pipes) de la Secretaría de Desarrollo Social también se entregaron créditos y subsidios, indicó el jefe de departamento, Salvador Olivas.

Olivas mencionó que durante el 2020 entregaron, a negocios formales en todo el estado, 378 créditos con tasa de interés del cero por ciento por un monto total de 10 millones 381 mil 077 pesos. Así mismo, en el tiempo de la pandemia otorgaron mil 244 subsidios a negocios informales por un monto de 25 millones 174 mil pesos.

En total, con las cifras otorgadas por la plataforma del Fideapech y el departamento de Inclusión Productiva y Economía Solidaria de Desarrollo Social, otorgaron 7 mil 23 créditos y subsidios el año pasado durante la pandemia.

El 3 de abril del año pasado, el gobernador Javier Corral Jurado anunció en rueda de prensa el inicio del ‘Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar’ que contemplaba una inversión total de tres mil 209 millones, de los cuales 249 millones estarían destinados al programa de créditos y subsidios.

Comentó que las personas que contaban con un crédito vigente con el Fideapech o con el Fideicomiso de Inclusión Productiva Solidaria (Fipes) podrían “renovar las condiciones de sus créditos”.

Es decir que el Fideapech debería otorgar hasta seis meses de gracia para el pago del capital, además de condonar los intereses de los siguientes tres meses (abril, mayo, junio de 2020), y reducir la tasa de interés del 18 al 9 por ciento por los siguientes seis meses.

El Fipes haría lo mismo, con la única diferencia que tendría que reducir la tasa de interés al cero por ciento por los siguientes seis meses.

Corral Jurado recomendó a “los informales y micro empresarios” acudir a cualquiera de los dos fideicomisos “donde se creó un fondo de subsidios para que puedan hacer frente al pago de sus obligaciones inmediatas”.

Los subsidios podrían ser de hasta 40 mil pesos y las personas beneficiarias solamente tendrían que comprobar los gastos realizados con este dinero.

A las pequeñas y medianas empresas les sugirió comunicarse con el Fideapech, pues estarían otorgando créditos de hasta 200 mil pesos “para hacer frente al pago de su nómina, de sus gastos de operación o para pago de proveedores”.

Para el 20 de abril del año pasado, Corral Jurado comentó que habían recibido 189 solicitudes de reestructura de créditos y 5 mil 213 solicitudes para los subsidios.

Además informó que “del total de solicitudes de MiPyMEs han aprobado 28 por un monto de 928 mil 656 pesos. Así mismo, han recibido la solicitud de 973 personas trabajadoras informales, que se comenzarán a aprobar hasta el 24 de abril”.

Aunque se entregaron apoyos, empresarios señalan irregularidades

Aunque alrededor de cinco mil negocios, entre formales e informales, fueron beneficiados con subsidios durante la pandemia de la COVID-19, no todas las personas que lo solicitaron recibieron el apoyo. Tal es el caso del propietario de un restaurante pequeño de mariscos en Ciudad Juárez, quien pidió resguardar su nombre.

El restaurantero presentó su solicitud al programa de subsidios del Fideapech y cumplió con todos los requisitos para ser beneficiario, pero al paso de los días recibió un correo en el que le explicaban que ya no había recursos para el programa.

“Pasaron tres o cuatro meses de que me dijeron que no y una persona del gobierno se comunicó insistentemente conmigo para que actualizara un documento en la plataforma para así recibir el apoyo. En cuanto lo subí, la persona desapareció”, relató.

El restaurantero decidió buscar su RFC en los listados de beneficiarios de la plataforma de transparencia del Fideapech para ver si se le había otorgado el apoyo pero no encontró sus datos en la plataforma.

Un caso contrario es el de Ernestina Rodríguez Ochoa, dueña de Figueroas Clean (una empresa dedicada a la limpieza industrial, comercial y residencial), quien recibió un subsidio por 36 mil pesos por parte del Fideapech.

Rodriguez dijo que el dinero únicamente lo usó para pagar la nómina de sus empleados, ya que debido a la contingencia sanitaria su trabajo se redujo hasta un 20 por ciento.

“Nosotros trabajamos para varios hoteles, restaurantes, salones de eventos, que eso es lo fuerte de nosotros y todo eso estuvo cerrado, sí nos perjudicó bastante porque hasta esta fecha aún no se abren la mayoría de los negocios”, dijo.

Rodríguez Ochoa dijo estar conforme con los recursos que le otorgaron, aunque reconoció que muchas empresas pequeñas se quedaron sin apoyos, algo que las llevó al cierre definitivo.

“Yo pertenezco a un grupo de más de 500 empresarias y yo creo que el 40 o el 50 por ciento cerró con esto de la pandemia... Muy poquitas recibimos el apoyo, fuimos como cinco personas nada más, muy poquitas para tantas”, lamentó.

Candidatos a la gubernatura de Chihuahua han gastado menos de 500 mdp en publicidad

Durante el mismo debate, la candidata Brenda Francisca Ríos señaló que los postulantes de los demás partidos ya habían gastado en publicidad 500 millones de pesos en conjunto. La afirmación puede verse a partir del minuto 33:48 del video del debate.

Pero esto tampoco es verdad. Al revisar los datos de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) la cifra general de gastos entre los ocho contendientes en conjunto suman —hasta el 24 de mayo— 42 millones 307 mil 048.24 de pesos, incluyendo gastos operativos.

Los candidatos de las coaliciones “Nos une Chihuahua” (PAN-PRD) y “Juntos Haremos Historia” (PT-Nueva Alianza y Morena) son los que más gastos reportan, principalmente en el rubro de propaganda en vía pública. Acá el desglose de las erogaciones:

María Eugenia Campos Galván, candidata de la coalición “Nos Une Chihuahua”

La abanderada del PAN-PRD reporta un total de gastos de 15 millones 660 mil 465.91 pesos. De ese total, 973 mil pesos fueron en gastos operativos, 58 mil pesos en producción de spots para radio y TV, mientras que 2 millones 298 mil 110.35 pesos en propaganda.

En propaganda en medios impresos Maru Campos ha gastado para su campaña 23 mil 755.01 pesos, propaganda en vía pública 7 millones 532 mil 168.82 pesos, propaganda en Internet 3 millones 148 mil 496.01, propaganda exhibida en salas de cine 938 mil 799.32 pesos y propaganda utilitaria 687 mil 880 pesos. Cabe resaltar que Campos Galván es la única candidata que reporta erogación para promover su imagen en salas de cine.

Juan Carlos Loera De la Rosa, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”

El candidato de Morena hasta el 24 de mayo de 2021 reportó ante el órgano electoral un gasto total de 10 millones 935 mil 043.59 pesos.

Propaganda en vía pública es el rubro donde mayor gasto informa con un total de 6 millones 985 mil 835.64 pesos. Las pautas en páginas de Internet suman 2 millones 160 mil pesos gastados y en propaganda en general 236 mil 156.66 pesos. El resto se distribuye en lo que justifican como gastos operativos.

Jorge Alfredo Santillán, candidato de Movimiento Ciudadano

El ‘Caballo’ Lozoya acumula un gasto en campaña de 4 millones 942 mil 326.34 pesos. En propaganda general reporta 1 millón 694 mil 787.99 pesos, en vía pública 1 millón 040 mil 893.68 pesos, propaganda en Internet poco más de 1 millón de pesos y en propaganda utilitaria 960 mil 741.80 pesos.

Graciela Ortiz González, candidata del PRI

La abanderada del Partido Revolucionario reportó un total de 4 millones 222 mil 660.87 pesos gastados en su campaña. Hace unos días declinó a favor de la candidata del PAN-PRD Maru Campos Galván.

De acuerdo con el desglose del INE tan solo en pautas para promocionar su imagen en páginas de Internet se erogaron 1 millón 711 mil pesos. En propaganda en vía pública 785 mil 778.50 pesos, propaganda en general 736 mil 492 mil pesos, propaganda utilitaria 38 mil 923.20 pesos y propaganda en medios impresos 6 mil 966 pesos.

Brenda Ríos, candidata del PVEM

El total de gastos de campaña hasta el corte mencionado por la candidata es de 3 millones 761 mil 050.27 pesos, siendo el rubro de propaganda donde más gastos reporta con 1 millón 433 mil 695.64 pesos. Le sigue propaganda utilitaria 1 millón 143 mil 712.58 pesos. Propaganda en Internet 541 mil 491.98 pesos y propaganda en vía pública 378 mil 409.52 pesos.

Alejandro Díaz Villalobos, candidato de Fuerza Por México

El candidato de Fuerza Por México, quien también declinó a favor de Maru Campos, gastó hasta el 24 de mayo en campaña 2 millones 365 mil 203.59 pesos. A diferencia de los demás postulantes, Díaz Villalobos solo reporta erogaciones en los rubros de propaganda en general y utilitaria: 224 mil 784.96 pesos y 2 millones 059 mil 457.29 pesos, respectivamente.

Luis Carlos Arrieta Lavenant, candidato del PES

El candidato acumula un gasto de 209 mil 843.78 pesos. El rubro que más suma es propaganda utilitaria con 37 mil 758 pesos.

María Eugenia Baeza García, candidata de Redes Sociales Progresistas

Baeza García también se sumó a las declinaciones y se posicionó a favor de la candidata del PAN-PRD.

De acuerdo con los informes presentados el gasto de su campaña hasta el 24 de mayo fue por 210 mil 453.89 pesos.

El tope de gastos para los candidatos es de 64 millones 616 mil 266.46 pesos. Se consultó con el equipo de campaña de Brenda Ríos sobre la fuente de la afirmación de 500 millones de pesos gastados en publicidad, sin embargo, no hubo respuesta.