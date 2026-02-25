$!Estos son los 10 puntos de la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum

Este miércoles 25 de febrero, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó los 10 puntos principales de su propuesta de reforma electoral, entre los que se contempla la reducción del gasto durante las elecciones, mayor fiscalización y la eliminación de las listas plurinominales. La propuesta es el resultado de diversas audiencias públicas realizadas por una comisión presidencial encargada de la elaboración de la reforma, que tomó cerca de cuatro meses en concluirse y presentarse. Aunque el texto completo aún no se comparte, la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enumeró, durante la conferencia de prensa matutina, los 10 puntos principales de la nueva reforma electoral que será enviada para su discusión el próximo lunes 2 de marzo; sin embargo, no se sabe si a la Cámara de Diputados o Senadores.

1. Nueva integración del Congreso de la Unión La reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum contempla que la Cámara de Diputados mantenga sus 500 integrantes; no obstante, ahora todos los puestos serán asignados por votación directa. De los 500 lugares, 300 son por distrito electoral, como se ha hecho en las últimas elecciones. Los otros 200 se asignarán de acuerdo con las fórmulas de representación proporcional que existen actualmente, pero ya no se asignarán a través de listas plurinominales que escoge cada partido. La propuesta de reforma señala que, de los 200 lugares, 97 serán candidatos que no ganaron la elección, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido; 95 más serán votados directamente por circunscripción y partido político, escogiendo un hombre y una mujer; finalmente, ocho serán mexicanos residentes en el extranjero. En el caso de la Cámara de Senadores, esta tendrá 96 lugares: 64 de mayoría relativa y 32 de primera minoría. “Ahí sí se elimina la lista de representación proporcional”, explicó la Presidenta Sheinbaum.



2. Reducción del gasto De acuerdo con lo explicado por Rosa Icela Rodríguez, las elecciones reducirán su costo en un 25 por ciento del total, con una disminución a los recursos del INE, los partidos políticos, OPLES y tribunales electorales. Para lograrlo, se tiene pensado lo siguiente: ◉ Disminuir sueldo y bonos de consejeros electorales y altos mandos del INE, asegurando que nadie gane más que la presidenta ◉ Se eliminará la “duplicidad de funciones” en órganos electorales ◉ Se reducirán los gastos de congresos federales y locales ◉ Se bajará el número de regidurías conforme a la población de cada municipio, permitiendo un máximo de 15.

3. Mayor fiscalización La propuesta de reforma electoral le dará al INE acceso de “manera oportuna” a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas. Además, se prohibirán las aportaciones en efectivo. Es decir, de aprobarse la reforma, únicamente se tendrá permitido manejar recursos por medio del sistema financiero. También se contempla el uso de tecnologías para la fiscalización, aunque no se detalló cómo se haría esto.

4. Voto en el extranjero Se buscará facilitar el voto por los ocho diputados representantes extranjeros a mexicanos que vivan fuera del País. La Presidenta Sheinbaum explicó que se plantea que los mexicanos en el extranjero solo se tengan que registrar una vez y que tengan facilidades para obtener su credencial para votar. “Ahora, de acuerdo a la proporción que se obtenga que establece la ley actual, solo pueden votar por ellos los mexicanos en el exterior, o sea, van a tener a sus propios representantes por partido político. No todo el país elige a sus diputados migrantes, sino solo los que viven en el exterior”, dijo.

5. Reducción de tiempos de radio y televisión De aprobarse la reforma, los tiempos en radio y televisión por emisora en periodo electoral se reducirían, pasando de 48 a 35 minutos diarios.

6. Inteligencia artificial Se plantea regular el uso de inteligencia artificial y prohibir los bots, así como otros mecanismos artificiales en redes sociales. Sheinbaum aseguró que el objetivo es “que las redes realmente representen el sentimiento de la gente” y no campañas “en contra de uno o de otro” candidato pagadas por alguien. “Que el INE tenga esa atribución. Decir: ‘Se baja esta campaña de inmediato’. Que la campaña de ‘narcopresidente’ que hubo en el 24, que el INE diga: ‘Se baja’. Porque son puros bots. En el momento en que haga el análisis, ¿verdad? No se necesitan grandes expertos para hacer esos análisis, es muy sencillo”, declaró.

7. Fin del PREP La reforma contempla que los cómputos distritales comiencen al término de la jornada electoral, dejando atrás el PREP, que es el sistema usado por el órgano electoral para dar resultados preliminares de las elecciones, a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas. “No vemos la necesidad de que haya PREP, sino ya directamente el conteo distrital”, dijo la mandataria. “La idea es que no tiene por qué no empezarse a contar ya el conteo distrital. O sea, si tú empiezas en la noche del día de la elección el domingo ya con el conteo distrital, pues tendrás los resultados también de la mayoría de los distritos al siguiente día”, agregó.

8. Democracia participativa De aprobarse, se permitirá el uso de tecnologías como el voto electrónico para los ejercicios de democracia participativa y se planea ampliar este mecanismo a estados y municipios.