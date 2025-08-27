‘Estoy pagando un crédito’: responde Noroña sobre casa de $12 millones en Tepoztlán, Morelos

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que la casa reportada en su declaración patrimonial fue adquirida mediante un crédito, lo que es “perfectamente legítimo”.

“Con mi ingreso como senador y mi ingreso en YouTube, yo estoy pagando un crédito, es una casa que compré a crédito. Llevo allí viviendo, ya es el quinto año, he rentado cuatro; en octubre cumplo el primer año de estarla pagando y yo pienso terminar mis días allí”, dijo este martes.

El legislador retó a que le prueben que adquirió su propiedad con recursos ilícitos.

“Que le investiguen lo que quieran, que se metan en mis cuentas, que revisen lo que les dé la gana. El patrimonio que yo tengo lo he construido y lo estoy construyendo con muchísimo trabajo y esfuerzo, nadie me ha regalado nada, absolutamente nadie, y mucho menos un grupo criminal. Le exijo a la oposición y le exijo a los medios de comunicación seriedad. Presenten las pruebas de lo que están diciendo o retráctense de sus campañas de calumnia en contra de nuestro movimiento”.

En su declaración patrimonial, el legislador de Morena informó que compró una casa con un valor de 12 millones de pesos en 2024.

La casa de Fernández Noroña está ubicada en Tepoztlán, Morelos, en cuya zona el legislador, ha dicho, desea que sean expandidas sus cenizas después de morir.

“En la montaña de Tepoztlán, que se ha convertido en un lugar para mí muy querido”.

El morenista argumentó que ha mostrado su casa en videos realizados de manera recurrente en sus llamadas “videocharlas”. Insistió que con sus ingresos tiene la capacidad de pagarla.

Fernández Noroña reclama opacidad de líderes de oposición; “no tengo obligación personal”

Por la tarde, el Senador ofreció una conferencia ante medios para evidenciar cómo otros legisladores, líderes de la oposición, evitan informar cuáles son sus propiedades. Se refirió al presidente del PRI, Alejandro Moreno; y a los panistas Ricardo Anaya, coordinador de su bancada, y Marko Cortés, ex presidente de ese partido.

Ante los cuestionamientos de algunos representantes, Fernández Noroña insistió en que la “austeridad republicana” que han pregonado los integrantes de su partido-movimiento se refiere a las políticas públicas, no a su vida privada.

“Yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano, porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados”, dijo.

¿Y la justa medianía de Fernández Noroña?

El pasado 8 de agosto, Fernández Noroña, dijo que la “justa medianía” es de acuerdo con los ingresos y señaló que es “correcto” lo que cada funcionario público pueda pagar.

“Juárez fue muy claro. La medianía, decorosa medianía, como le decía, es con base en tu ingreso. Lo que tú, la justa medianía, lo que tú puedes pagar con tu ingreso, es correcto”, dijo el legislador en un video publicado en sus redes sociales.

Además, dijo que la derecha no les puede acusar de nada.

“No nos pueden acusar, ‘lo único que traen son amantes de los lujos, contradicciones, se dicen austeros’ y ellos dándose la gran vida”, comentó.

En marzo de este año, el legislador cumplió 65 años y lo celebró en Estrasburgo, Francia, a donde acudió en su calidad de presidente del Senado mexicano para participar en la conferencia de presidentes de parlamentos organizada por el Consejo Europeo.

Desde Francia, y usando sus redes sociales, el presidente del Senado primero negó que haya viajado en primera clase, y después aseguró que él pagó su traslado. Retó a quienes lo acusaban de demostrar lo contrario y puso como garantía su carrera política. No obstante, en una de sus publicaciones terminó reconociendo que no viajó en clase turista.