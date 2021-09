‘Estoy satisfecho con lo que hemos logrado’, dice AMLO previo a su Tercer Informe de Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que está “satisfecho” con lo que hasta ahora ha logrado en sus dos años y 9 meses de Gobierno, por lo que se podría con la conciencia “tranquila”.

Detalló que su Tercer Informe de Gobierno será a las 09:00 horas de este 1 de septiembre, en el recinto Juárez del Palacio Nacional, evento en el cual únicamente estarán presentes los miembros del Gabinete Federal.

“Quiero decir que estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque ya hay cosas que son irreversibles, o para no ser tan tajantes, casi irreversibles. ¿Cómo le darían marcha atrás a la entrega de la Pensión de los Adultos Mayores. Aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional, si ya es un derecho”, indicó.

Lo mismo pasa, señaló, con la pensión a los niños con discapacidad, o la entrega de becas a jóvenes, o la entrega de medicamentos gratuitos, o la cancelación o prohibición de condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones o empresas, o a la revocación de mandato, o a que el presidente sea juzgado por cualquier delito -no sólo por traición a la patria-, o que la corrupción es un delito grave, “y así muchas otras cosas”.

“Como comprenderán ya me puedo ir tranquilo, pero vamos a continuar, si así lo decide el pueblo. También, no sólo es la voluntad del pueblo, es la ciencia, es la naturaleza, es el creador. No sé que me depare el destino, pero si tengo suerte, y llego a septiembre del [20]24, que voy a entregar la banda presidencial, pues yo creo que vamos a dejar bien consolidado el proceso de Transformación, la Cuarta Transformación de la vida pública del país”, insistió.

“Aprovecho para comentar que no vamos a tener conferencia mañana, porque se va a rendir el Informe a las 10 de la mañana. Va a ser en el recinto Juárez de este Palacio. Invito a todos para que escuchen, para que puedan ver este Informe”, anunció López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo este martes 31 de agosto.

“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, porque aún con la pandemia que ha causado mucho dolor y tristeza, que fue muy impactante porque se cayó la economía del país, el crecimiento económico en 8.5 por ciento, aún con esta situación muy difícil de remontar, no solo estamos saliendo adelante, todos los indicadores económicos expresan de que estamos en franca recuperación de la economía”, declaró el mandatario nacional.

“No ha habido devaluación en dos años y nueve meses, estamos recuperando los empleos y los pronósticos de crecimiento para el presente año están alrededor del 6 por ciento, crecieron las reservas de BANXICO en 20 mil millones de dólares en el tiempo que llevamos. Hay recuperación económica, no hubo ingobernabilidad, se mantuvo la paz social, no tuvimos una crisis de consumo”, enfatizó el político tabasqueño.

“Lo que considero más valioso, es que aún con la crisis sanitaria y económica no dejamos de llevar a cabo el proceso de transformación de la vida pública del país, que es lo más importante, en combatir la pandemia de las pandemias, la peste de la corrupción, en eso no nos detuvimos”, dijo el presidente.

“Gracias que se sentaron las bases para inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país es que tenemos futuro, tenemos porvenir, gracias a eso estoy optimista y le digo. la gente que vamos bien, que vamos a lograr el propósito de vivir un una sociedad mejor, más justa, más libre, más igualitaria”, resaltó el titular del Poder Ejecutivo federal.