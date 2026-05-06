$!‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’: informe anual 2025 de Article 19 MX-CA

Article 19 presentó su informe anual titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” que, por primera vez en los 20 años de historia de su Oficina para México y Centroamérica, realiza un análisis integral sobre el estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua.
En la presentación, realizada en el Centro Cultural España de la Ciudad de México, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, afirmó que “si bien cada país construye silencio a su manera, la tendencia regional es clara: una lógica compartida desde el aparato estatal y los poderes fácticos para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe eliminarse.”
Asimismo, hizo un llamado a la sociedad a no normalizar la censura ni la violencia contra la prensa, y advirtió que, de hacerlo, se corre el riesgo de que el silencio se convierta en la norma y el periodismo abandone su papel de nombrar, documentar y confrontar.
De acuerdo con Article 19, la decisión de incrementar el alcance de su informe responde a la transformación que la democracia y el ecosistema informativo atraviesan en la región.
En este sentido, la organización presentó en el informe de este año su nueva metodología titulada “Indicadores de censura”, un análisis cuantitativo y cualitativo que permite analizar a profundidad los indicadores de agresiones y violencia para identificar cómo funciona la violencia en cada uno de estos países.
La primera mesa también contó con la participación de periodistas, especialistas y representantes de organismos defensores de la libertar de expresión en la región.
Por su parte, Olivia Zerón, jefa de información de Animal Político; y Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, profundizaron sobre los desafíos que enfrenta la prensa en México, que de acuerdo con el informe de Article 19 se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en la región, con al menos siete asesinatos documentados durante 2025.
Como parte de los países monitoreados en el informe, también participaron José Carlos Zamora, director regional del Comité para la Protección de Periodistas; Lourdes Ramírez, del diario digital En Alta Voz en Honduras; y Óscar Martínez, del medio El Faro de El Salvador.
En estos tres países, el ejercicio de la libertad de prensa se ha visto obstaculizado principalmente por las agresiones perpetradas por autoridades, de acuerdo con el informe de Article 19.
En el caso de Honduras, dos de cada tres agresiones fueron perpetradas por autoridades. En Guatemala, 60 por ciento de estos casos derivó de bloqueos informativos en tribunales y ministerios públicos mientras que, en El Salvador, el 100 por ciento de las agresiones documentadas provino de estructuras estatales.
Por su parte, Hilda Landrove, periodista colaboradora de Rialta y Guillermo Medrano de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia participaron en representación de Cuba y Nicaragua, respectivamente; países que, aunque no incluyen un análisis numérico dentro del informe, sí han documentado patrones de censura claros.
Al respecto, destacan los datos compartidos por el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, que documentó 1,285 violaciones a la libertad de prensa en la isla durante 2025.
Asimismo, en Nicaragua, Article 19 documentó que al menos 19 personas permanecen privadas de su libertad enfrentando procesos judiciales arbitrarios bajo figuras ambiguas como “traición a la patria” o “difusión de noticias falsas”.
La censura persiste como el mayor desafío regional
En el eje central de su informe, Article 19 advierte que Latinoamérica y el Caribe continúan siendo unas de las regiones más peligrosas para el ejercicio periodístico a nivel mundial. En 2025, México registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional. Guatemala documentó una desaparición y tres asesinatos, mientras que Honduras registró dos asesinatos y al menos un caso documentado de tortura contra un periodista comunitario.
De acuerdo con su nuevo método sobre indicadores de censura, el año pasado la organización documentó 451 agresiones contra la prensa en México, es decir, en promedio cada 20 horas una persona periodista o un medio de comunicación fue víctima de agresión en el País. Al respecto, la organización destacó que Ciudad de México, Puebla y Veracruz siguen teniendo el mayor número de casos documentados con 84, 39 y 34, respectivamente.
Article 19 también documentó un total de 90 agresiones en Guatemala, 77 en Honduras y 55 en El Salvador.
El indicador predominante en todos los países fue el ambiente hostil, que identifica discursos intimidantes, agresiones en línea y desplazamiento forzado. En México concentró 44 por ciento de los casos registrados, en Guatemala el 49 por ciento, en Honduras el 36 por ciento y en El Salvador más de 90 por ciento de las agresiones.
Retroceso en el acceso a la información
En Estructuras del Silencio, la organización también identificó la opacidad como una herramienta de control de la información, donde destaca principalmente la reconfiguración del sistema de transparencia en México bajo la promesa de un modelo más eficiente, ágil y cercano a la ciudadanía.
Sin embargo, de acuerdo con información documentada por Article 19, esto no se ha cumplido. Transparencia para el Pueblo -órgano competente para conocer de recursos de revisión- ha incurrido en diversas prácticas de opacidad y el mismo organismo compartió en 2025 que desechó alrededor de 99.6 por ciento de los recursos de revisión presentados por la ciudadanía en su portal.
Vigilancia institucionalizada
Como tercer eje, la organización destaca una tendencia clara en la región: el uso de la innovación tecnológica en la intrusión y el espionaje.
En 2025, México se consolidó como el principal cliente de Pegasus en el mundo, con 456 ataques documentados de un total de mil 400 registrados globalmente. Al mismo tiempo, el informe advierte sobre las políticas de seguridad pública promovidas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que propuso una serie de legislaciones que legalizan la vigilancia disfrazada de un “bien necesario” para que la ciudadanía supuestamente esté protegida.
Como ejemplo, está la Ley de la Guardia Nacional que estipula que los militares tendrán acceso a los datos personales de la población, sin controles, un hecho sumamente preocupante que refuerza la creciente militarización del País y normaliza el uso de la tecnología como aparato de control en la región.