$!‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’, presenta Article 19 MX-CA informe anual 2025

Article 19 presentó su informe anual titulado “Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia” que, por primera vez en los 20 años de historia de su Oficina para México y Centroamérica, realiza un análisis integral sobre el estado de la libertad de expresión, acceso a la información y la violencia contra la prensa en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Nicaragua. En la presentación, realizada en el Centro Cultural España de la Ciudad de México, Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, afirmó que “si bien cada país construye silencio a su manera, la tendencia regional es clara: una lógica compartida desde el aparato estatal y los poderes fácticos para deslegitimar la crítica y convertir la información en una amenaza que debe eliminarse.” Asimismo, hizo un llamado a la sociedad a no normalizar la censura ni la violencia contra la prensa, y advirtió que, de hacerlo, se corre el riesgo de que el silencio se convierta en la norma y el periodismo abandone su papel de nombrar, documentar y confrontar. De acuerdo con Article 19, la decisión de incrementar el alcance de su informe responde a la transformación que la democracia y el ecosistema informativo atraviesan en la región. En este sentido, la organización presentó en el informe de este año su nueva metodología titulada “Indicadores de censura”, un análisis cuantitativo y cualitativo que permite analizar a profundidad los indicadores de agresiones y violencia para identificar cómo funciona la violencia en cada uno de estos países.

La primera mesa también contó con la participación de periodistas, especialistas y representantes de organismos defensores de la libertar de expresión en la región. Por su parte, Olivia Zerón, jefa de información de Animal Político; y Adrián López Ortiz, director del periódico Noroeste, profundizaron sobre los desafíos que enfrenta la prensa en México, que de acuerdo con el informe de Article 19 se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en la región, con al menos siete asesinatos documentados durante 2025. Como parte de los países monitoreados en el informe, también participaron José Carlos Zamora, director regional del Comité para la Protección de Periodistas; Lourdes Ramírez, del diario digital En Alta Voz en Honduras; y Óscar Martínez, del medio El Faro de El Salvador. En estos tres países, el ejercicio de la libertad de prensa se ha visto obstaculizado principalmente por las agresiones perpetradas por autoridades, de acuerdo con el informe de Article 19. En el caso de Honduras, dos de cada tres agresiones fueron perpetradas por autoridades. En Guatemala, 60 por ciento de estos casos derivó de bloqueos informativos en tribunales y ministerios públicos mientras que, en El Salvador, el 100 por ciento de las agresiones documentadas provino de estructuras estatales.