$!Estudiantes en México obtienen los resultados más bajos en PISA desde 2009

Las habilidades y conocimientos de los estudiantes de México en matemáticas y lectura van a la baja. De acuerdo con la evaluación del Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2025, elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), éste es el peor resultado que ha presentado el País desde 2009.

Los resultados más recientes de la prueba educativa —que ha sido criticada por los gobiernos, tanto de Andrés Manuel López Obrador como de Claudia Sheinbaum— ubicaron a México por debajo del promedio en ciencias, matemáticas, lectura y resolución de problemas computacionales.

A pesar de la baja en los puntajes, el organismo subrayó que el 80 por ciento de los estudiantes mexicanos de 15 años respondieron en la prueba PISA que están de acuerdo con sentir curiosidad sobre distintos temas, lo que está por encima del promedio de los países, que fue de 73 por ciento.

Otro dato que arrojó es que 11 por ciento de los jóvenes dijo estar de acuerdo con que la escuela ha sido una pérdida de tiempo, contra el promedio de la OCDE que es del 24 por ciento.

La prueba fue aplicada a 7 mil 843 estudiantes de 297 escuelas en México, quienes resolvieron el examen de opción múltiple de temas sobre ciencia, lectura y matemáticas. Además, contestaron un cuestionario sobre sus gustos, aspiraciones, sus casas y sus experiencias académicas.



OCDE ve resultados “algo más positivos” ante expansión educativa en México

Matemáticas fue el área que más disminuyó en la prueba de PISA en 2025. El puntaje obtenido por el país fue de 388, en tanto que para el 2022 fue de 395. En 2009 se registró el resultado más alto, con 419. Con estos datos, el organismo apuntó que casi no hubo alumnos mexicanos con un alto desempeño; es decir, que puedan modelar matemáticamente situaciones complejas y seleccionar estrategias adecuadas de resolución de problemas.

En cuanto a la comprensión, uso, reflexión e interés por los textos escritos, el puntaje pasó de 415 a 408 entre 2022 y 2025. Fue en 2009 cuando alcanzó la evaluación más alta, con 425 puntos. En la evaluación a la lectura, se encontró que pocos jóvenes comprenden textos extensos, pueden abordar conceptos abstractos o contraintuitivos y distinguir entre hechos y opiniones.

Solo en ciencias los resultados fueron positivos, al pasar de 410 a 414 puntos entre 2022 y 2025. Esta edición, además, la OCDE incluyó la evaluación de solución de problemas computacionales, en el que México obtuvo una puntuación de 453.

El informe reconoció que ante “la expansión de la educación secundaria hacia poblaciones anteriormente marginadas, los resultados se presentan algo más positivos”, por lo que “el aparente descenso en los resultados de PISA está vinculado, en parte, a la incorporación al sistema escolar de más jóvenes de 15 años”.