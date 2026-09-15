$!Estudiantes marchan en Cuernavaca para exigir justicia por Claudia Tacoronte

“¡Venimos a estudiar, no a desaparecer!”.

La consigna resonó este martes por las calles de Cuernavaca durante la marcha con la que estudiantes y docentes exigieron justicia por Claudia Tacoronte Aguilera, la joven española de 21 años asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

Vestidos en su mayoría de blanco y negro y con pañuelos violetas, los manifestantes partieron por la mañana desde la glorieta de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y avanzaron lentamente por la larga avenida Morelos hasta el centro de la capital.

La movilización concluyó alrededor de las 13:30 horas en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno estatal.

Durante el recorrido, escoltado por elementos de la Policía municipal, los estudiantes gritaron consignas para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Claudia, quien había llegado apenas un mes antes a México para realizar una estancia de intercambio en la UAEM.

Pero la protesta fue también contra una violencia que, denunciaron los asistentes, lleva meses golpeando a la comunidad estudiantil.

Algunos jóvenes portaban pancartas con la frase “La UAEM mata”, en referencia a las cuatro estudiantes vinculadas a esa universidad que han sido asesinadas en lo que va del año.

Otras cartulinas recordaban directamente a Claudia.

“Que las llamas se levanten hasta el cielo y con ellas el corazón de Claudia”, se leía en una de ellas.