$!Estudiantes marchan en Cuernavaca para exigir justicia por Claudia Tacoronte

“¡Venimos a estudiar, no a desaparecer!”.
La consigna resonó este martes por las calles de Cuernavaca durante la marcha con la que estudiantes y docentes exigieron justicia por Claudia Tacoronte Aguilera, la joven española de 21 años asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos.
Vestidos en su mayoría de blanco y negro y con pañuelos violetas, los manifestantes partieron por la mañana desde la glorieta de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y avanzaron lentamente por la larga avenida Morelos hasta el centro de la capital.
La movilización concluyó alrededor de las 13:30 horas en la Plaza de Armas, frente al Palacio de Gobierno estatal.
Durante el recorrido, escoltado por elementos de la Policía municipal, los estudiantes gritaron consignas para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Claudia, quien había llegado apenas un mes antes a México para realizar una estancia de intercambio en la UAEM.
Pero la protesta fue también contra una violencia que, denunciaron los asistentes, lleva meses golpeando a la comunidad estudiantil.
Algunos jóvenes portaban pancartas con la frase “La UAEM mata”, en referencia a las cuatro estudiantes vinculadas a esa universidad que han sido asesinadas en lo que va del año.
Otras cartulinas recordaban directamente a Claudia.
“Que las llamas se levanten hasta el cielo y con ellas el corazón de Claudia”, se leía en una de ellas.
“Mañana puede ser una compañera, mi hermana o yo”
Ximena, una universitaria de 20 años que participó en la marcha, dijo que el asesinato de Claudia reavivó el miedo generado por los homicidios de otras estudiantes ocurridos apenas meses atrás.
“Es muy lamentable y causa una impotencia muy grande que no tiene ni seis meses de que mataron a Kimberly y a Karol, y a otra compañera más. Es parte de la violencia que atraviesa el estado”, dijo.
Pero, sobre todo, explicó, esos crímenes han convertido la inseguridad en algo cercano para muchas jóvenes.
“Causa mucho miedo que mañana pueda ser otra compañera de salón, mi hermana o yo misma”.
En febrero fue asesinada Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la UAEM. Poco después fue localizada sin vida Karol Toledo Gómez, alumna de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.
Meses después fue asesinada Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante de bachillerato de la universidad.
El asesinato de Claudia volvió a movilizar este martes a una comunidad universitaria que ya había protagonizado protestas y paros para reclamar mayores condiciones de seguridad.
“México y Morelos están levantando la voz por Claudia”
No solo participaron estudiantes. Miriam, docente que pidió anonimato, explicó que acudió a la movilización para expresar solidaridad con la familia de Claudia, a miles de kilómetros de Morelos.
“Hoy salgo a apoyar a la familia de Claudia. Queremos que vean que México y Morelos están levantando la voz por Claudia, porque se haga justicia”, dijo.
“Queremos que sepan que no están solos, que levantamos la voz por ellos a la distancia. Gritamos porque se haga justicia para Claudia”.
Esther, también docente y participante en la protesta, reclamó que tanto el asesinato de la estudiante española como los demás crímenes contra alumnos sean esclarecidos.
“No es posible que los estudiantes lleguen a una universidad y que no se sientan seguros”, señaló.
Tras varias horas de recorrido, el contingente llegó a la Plaza de Armas de Cuernavaca.
Frente al Palacio de Gobierno estatal, estudiantes derribaron vallas metálicas que impedían el acceso al inmueble y avanzaron hasta el lugar, donde colocaron ofrendas florales en memoria de Claudia.
Ahí leyeron mensajes dirigidos a su familia y pronunciaron discursos para denunciar tanto su asesinato como la situación de violencia que atraviesa Morelos y, de manera particular, la comunidad estudiantil de la UAEM.
La protesta cerró así varias horas de movilización iniciadas en Ciudad Universitaria bajo una consigna que se repitió durante el recorrido: “Venimos a estudiar, no a desaparecer”.
Claudia Tacoronte Aguilera cursaba el último año de Educación Infantil en la Universidad de Granada, España, y había llegado a Morelos aproximadamente un mes antes de su asesinato para realizar una estancia universitaria.
La noche del sábado se encontraba en Cuautla cuando fue atacada con un arma blanca.
Las primeras versiones apuntan a un posible intento de robo, aunque la Fiscalía de Morelos no ha establecido todavía ese móvil como definitivo y mantiene abiertas otras líneas de investigación.
Su muerte es investigada bajo protocolo de feminicidio.
Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente de la detención del presunto responsable.