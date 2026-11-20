Un gran jurado federal en Del Rio, Texas, presentó una acusación contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre ellos sus líderes Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por 14 cargos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera, informó este viernes la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas.
De acuerdo con el comunicado de la fiscalía estadounidense, la acusación señala a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “Pez” o “Don Gambino”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “Fresa” o “Chino”, como líderes de la organización criminal, que fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.
Los otros 19 acusados son señalados como presuntos integrantes o colaboradores del grupo criminal. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las actividades delictivas que se les atribuyen comenzaron el 1 de enero de 2006 e incluyen operaciones de tráfico de drogas y armas, traslado ilegal de migrantes, contrabando de mercancías y lavado de dinero.
La acusación contiene 14 cargos, entre ellos conspiración para participar en actividades de crimen organizado, conspiración para importar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina, transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte, tráfico de armas, lavado internacional de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
El fiscal federal Justin R. Simmons calificó el expediente como una acusación histórica y destacó la colaboración entre las agencias de seguridad estadounidenses para investigar y procesar a los integrantes de organizaciones criminales transnacionales.
“Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Cortar sus redes de tráfico de drogas, impedir que construyan un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente de contrabando y procesarlos como los terroristas que son es exactamente la manera de hacerlo”, afirmó Simmons.
Operaciones de narcotráfico y tráfico de armas
Según los documentos judiciales, desde 2006 los hermanos Hurtado Olascoaga y otros presuntos integrantes de LNFM habrían conspirado para introducir y distribuir miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos.
La investigación señala que las drogas eran trasladadas a inmuebles utilizados por la organización como centros de almacenamiento y distribución en distintas partes de ese país, desde donde posteriormente se repartían en cantidades menores a vendedores callejeros.
Como parte de las operaciones, las autoridades estadounidenses habrían localizado narcóticos ocultos en diferentes ocasiones. En uno de los casos, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza decomisaron aproximadamente 2.06 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un paquete similar al papel aluminio, colocado en el múltiple de admisión del motor de un vehículo.
El expediente también incluye acusaciones por el contrabando de armamento desde Estados Unidos hacia México. Uno de los cargos señala a Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo por presuntamente conspirar, a partir de junio de 2020, para adquirir y trasladar armas de fuego, cargadores y municiones.
Entre el armamento que habrían intentado introducir ilegalmente a México se encuentran un rifle calibre .50, siete rifles calibre 7.62, un fusil AR-15, una escopeta calibre 12, una pistola calibre .45 y cinco pistolas de 9 milímetros.
Además, las autoridades les atribuyen la adquisición y el traslado de cinco cargadores de tambor con capacidad para 100 cartuchos cada uno, así como cerca de mil 500 municiones para las distintas armas.
La fiscalía sostiene que Aguilar habría organizado la compra, almacenamiento y envío del armamento desde Estados Unidos hacia México entre junio de 2020 y junio de 2024. También señala que, el 30 de septiembre de 2021, Estrada presuntamente intentó exportar armas a través del puerto de entrada de Laredo, Texas.
Otro de los cargos involucra a nueve acusados por conspirar para traficar armas de fuego. En este caso, la acusación menciona el traslado de 13 rifles calibre .50, 13 rifles calibre 5.56, 17 rifles calibre 7.62 y diversas armas cortas.
Los documentos judiciales también refieren conversaciones entre integrantes y colaboradores de LNFM sobre la adquisición de armamento de uso militar, municiones y accesorios, entre ellos granadas propulsadas por cohete y soportes para instalar rifles tipo M249 en vehículos.
Acusan a integrantes de provocar la muerte de un menor migrante
Uno de los cargos más graves está relacionado con el traslado ilegal de migrantes. La fiscalía acusa a los primeros 10 señalados de conspirar para transportar personas indocumentadas y causar la muerte de una de ellas.
De acuerdo con el expediente, el 15 de marzo de 2021 los acusados habrían introducido ilegalmente a un menor de edad a Estados Unidos, operación que presuntamente derivó en su muerte.
La acusación también contempla delitos relacionados con el contrabando de mercancías desde Estados Unidos, además de operaciones para lavar dinero a escala internacional.
Cinco detenidos y 16 prófugos
La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas informó que, de los 21 acusados, únicamente cinco han sido detenidos y permanecen bajo custodia federal.
Se trata de Jesús Daniel Álvarez, Alejandro Díaz García, Rogelio Ponce Esquivel, Apolonio Benítez y Omar Sixto Benítez.
Los otros 16 señalados permanecen prófugos y las autoridades estadounidenses presumen que se encuentran en México.
El expediente incluye a los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, así como a Josué López Hernández, Johnny Hurtado Hernández, Edgar Aguilar Cruz, Rogelio Estrada Jaramillo, Florencio Aguilar Lorenzo, Laurencio Reyes Ambriz, Anastacio Reyes Flores, José Andrés Vela Cervantes, Alfredo Jaimes Jaimes, César Espinosa Reyes, Abran Espinosa Mondragón, Antonio Landeros Ojo de Agua, Rogelio Ponce Esquivel y Humberto González Arce.
La fiscalía precisó que, en caso de ser declarados culpables, los acusados podrían recibir penas de entre 10 años de prisión y cadena perpetua, además de multas de hasta 10 millones de dólares.