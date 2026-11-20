Un gran jurado federal en Del Rio, Texas, presentó una acusación contra 21 presuntos integrantes y colaboradores del cártel La Nueva Familia Michoacana (LNFM), entre ellos sus líderes Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, por 14 cargos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas, contrabando de migrantes, lavado de dinero y apoyo material a una organización terrorista extranjera, informó este viernes la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Texas. De acuerdo con el comunicado de la fiscalía estadounidense, la acusación señala a los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “Pez” o “Don Gambino”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “Fresa” o “Chino”, como líderes de la organización criminal, que fue designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025. Los otros 19 acusados son señalados como presuntos integrantes o colaboradores del grupo criminal. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, las actividades delictivas que se les atribuyen comenzaron el 1 de enero de 2006 e incluyen operaciones de tráfico de drogas y armas, traslado ilegal de migrantes, contrabando de mercancías y lavado de dinero.

La acusación contiene 14 cargos, entre ellos conspiración para participar en actividades de crimen organizado, conspiración para importar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina, transporte ilegal de migrantes con resultado de muerte, tráfico de armas, lavado internacional de dinero y conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. El fiscal federal Justin R. Simmons calificó el expediente como una acusación histórica y destacó la colaboración entre las agencias de seguridad estadounidenses para investigar y procesar a los integrantes de organizaciones criminales transnacionales. “Nuestro objetivo es eliminar por completo a los cárteles mexicanos. Cortar sus redes de tráfico de drogas, impedir que construyan un arsenal de armas de fuego introducidas ilegalmente de contrabando y procesarlos como los terroristas que son es exactamente la manera de hacerlo”, afirmó Simmons.

Operaciones de narcotráfico y tráfico de armas Según los documentos judiciales, desde 2006 los hermanos Hurtado Olascoaga y otros presuntos integrantes de LNFM habrían conspirado para introducir y distribuir miles de kilogramos de cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos. La investigación señala que las drogas eran trasladadas a inmuebles utilizados por la organización como centros de almacenamiento y distribución en distintas partes de ese país, desde donde posteriormente se repartían en cantidades menores a vendedores callejeros. Como parte de las operaciones, las autoridades estadounidenses habrían localizado narcóticos ocultos en diferentes ocasiones. En uno de los casos, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza decomisaron aproximadamente 2.06 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un paquete similar al papel aluminio, colocado en el múltiple de admisión del motor de un vehículo. El expediente también incluye acusaciones por el contrabando de armamento desde Estados Unidos hacia México. Uno de los cargos señala a Edgar Aguilar Cruz y Rogelio Estrada Jaramillo por presuntamente conspirar, a partir de junio de 2020, para adquirir y trasladar armas de fuego, cargadores y municiones.