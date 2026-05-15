EU amplía cargos contra ‘El Jardinero’, posible sucesor de ‘El Mencho’; podría enfrentar cadena perpetua

Un jurado federal amplió los cargos presentados en contra de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, considerado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con los que enfrentaría una pena de hasta cadena perpetua en Estados Unidos.

Flores Silva está acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos; uso de arma de fuego y conspiración para lavar dinero, de acuerdo con el Departamento de Justicia.

Esta ampliación de cargos sustituye a la presentada en agosto de 2020, cuando “El Jardinero” fue acusado de traficar cocaína y heroína hacia Estados Unidos. El acusado fue detenido por la Secretaría de Marina mexicana el 27 de abril en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, en Nayarit.

El Departamento de Estado designó al CJNG como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.

El Fiscal general adjunto, A. Tysen Duva, señaló que “El Jardinero” canalizaba los beneficios económicos que obtenía por el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina “de vuelta a México”.

“‘El Jardinero’ creía que asumiría el control de la violenta organización terrorista extranjera CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’. Se equivocó”, señaló Terrance Cole, director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

“La nueva acusación formal presentada ayer demuestra la fuerza conjunta de la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional a la hora de desmantelar las estructuras de mando y control de los cárteles y de hacer que sus líderes rindan cuentas”.

El director de la DEA agradeció a la Secretaría de Marina por detener a Audias Flores Silva en un operativo en Nayarit.

Afirmó que la agencia que encabeza y sus socios continuarán “persiguiendo descanso” a los líderes de los cárteles y desarticularán sus operaciones globales.



La detención

La detención de Audias Flores fue confirmada en su momento por Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, quien detalló que “El Jardinero” cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

Tras 19 meses de seguimiento, la operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República (FGR), derivado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses.

En un comunicado, las dependencias detallaron que se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas).

Ante esta situación, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa, además de 400 elementos navales en apoyo.