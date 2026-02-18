EU anuncia inversión de 40 millones de dólares en México para reforzar seguridad alimentaria y cooperación agrícola bilateral

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una inversión de 40 millones de dólares como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria y la cooperación agrícola bilateral.

La inversión se destinará al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), con sede en México.

“La seguridad alimentaria es seguridad estratégica. Para los Estados Unidos, fortalecer la resiliencia agrícola, proteger las cadenas de suministro y avanzar en la innovación en ciencia de cultivos son prioridades nacionales centrales bajo el liderazgo del presidente Trump”, declaró Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México.

De acuerdo con la embajada, los recursos permitirán ampliar el acceso a variedades mejoradas de trigo con mayores rendimientos y mayor resistencia a plagas, enfermedades y fenómenos climáticos extremos; y proteger la biodiversidad del maíz mediante el respaldo a uno de los bancos de germoplasma más grandes del mundo, con más de 28 mil accesiones de maíz y 124 mil de trigo.

Así como reducir la dependencia de fertilizantes a través de mejores prácticas agronómicas, y expandir ensayos de investigación y centros de innovación en México para elevar la productividad, los ingresos y el empleo rural.

“Nuestra cooperación con México refleja este entendimiento compartido. Como dos potencias agrícolas con mercados profundamente integrados, los Estados Unidos y México reconocen que la innovación en los sistemas alimentarios fortalece a ambas naciones y contribuye a una mayor estabilidad regional. La presencia del CIMMYT en México es reflejo de décadas de colaboración científica”, sostuvo.

Asimismo, el embajador destacó que mientras más fuerte sea la alianza entre ambas naciones, mayor será el impacto colectivo.

Trump firma orden para impulsar la producción de glifosato en EU

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, emitió este miércoles una orden ejecutiva destinada a apoyar la producción de glifosato en Estados Unidos, con el argumento de que el herbicida, posiblemente cancerígeno según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es esencial para la seguridad alimentaria del país.

La Casa Blanca afirmó que los herbicidas a base de glifosato se utilizan ampliamente en la agricultura estadounidense, pero solo hay un productor nacional, lo que hace necesaria la importación.

La orden ejecutiva encarga al secretario de Agricultura de Estados Unidos a que adopte medidas para facilitar la producción estadounidense de glifosato y fósforo, usado también en la industria militar.

Aunque la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no considera que el glifosato sea cancerígeno, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la OMS, lo clasifica como “probablemente cancerígeno”.

El gigante alemán de productos químicos Bayer anunció el martes que su filial Monsanto había propuesto un acuerdo colectivo de hasta 7 mil 250 millones de dólares para poner fin a demandas contra su herbicida Roundup, fabricado con glifosato, por causar cáncer entre los consumidores.

Con información de AFP.