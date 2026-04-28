EU aportó inteligencia para captura de ‘El Jardinero’; SEMAR encabezó operativo de 19 meses

La detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los principales operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con influencia en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas, fue resultado de una investigación de al menos 19 meses encabezada por la Secretaría de Marina (SEMAR), con respaldo de intercambio de información de inteligencia por parte de autoridades de Estados Unidos, sin participación operativa de agentes extranjeros en territorio nacional, confirmaron autoridades federales el 28 de abril de 2026.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, subrayó que la cooperación con EU se limitó al flujo de datos de inteligencia y no implicó presencia de agentes estadounidenses en las labores de campo. “Más que una participación, es un intercambio de información permanente, siempre es bienvenido el intercambio de información, pero es diferente a tener agentes operando en territorio”, afirmó García Harfuch.

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la SEMAR, detalló que la operación inició en octubre de 2024 e incluyó seguimiento sistemático, análisis de movilidad y mapeo de 45 ubicaciones vinculadas al objetivo, lo que permitió comprender sus patrones de desplazamiento, contactos e interacciones. “La operación inició con tareas de inteligencia en octubre de 2024 y se desarrolló con un seguimiento sistemático basado en inteligencia e intercambio de información, incluyendo coordinación interinstitucional e intercambio de datos con agencias internacionales, entre ellas de Estados Unidos”, explicó Morales Ángeles.

La captura se concretó en el estado de Nayarit, cuando Flores Silva fue detectado en movimiento a bordo de un vehículo procedente de una comunidad. Al verse rodeado, intentó escapar y se refugió bajo una tubería, pero fue encapsulado por fuerzas especiales que descendieron desde helicópteros. El operativo involucró aeronaves, fuerzas de reacción y cientos de elementos de apoyo, y se realizó sin enfrentamientos ni personas lesionadas. Mandos federales lo calificaron como un “operativo de precisión”.

Autoridades federales consideran a “El Jardinero” como uno de los hombres de mayor confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG. La SEMAR señaló que Flores Silva es responsable de la producción de drogas sintéticas y del trasiego de esas sustancias hacia EU.

En paralelo a la captura de Flores Silva, fuerzas federales detuvieron a un operador financiero del mismo cártel, encargado de administrar recursos ilícitos mediante empresas fachada y redes de socios. “Operaban corredores financieros para ocultar activos y recursos de procedencia ilícita”, indicó García Harfuch.