EU concluye evaluación de seguridad aérea de México; entregará informe en 60 días

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dará a conocer en un plazo de hasta 60 días los resultados de la evaluación realizada a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) como parte del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA).

En un comunicado de la Agencia Federal de Aviación Civil, aseguró que la revisión se llevó a cabo del 10 al 14 de agosto de 2026.

“La AFAC atendió los cuestionamientos formulados por los auditores y presentó las evidencias técnicas requeridas sobre los procesos, procedimientos y acciones implementadas por la Autoridad Aeronáutica Mexicana en materia de seguridad operacional”, comentó.

La AFAC indicó que respondió la totalidad de las preguntas formuladas por la FAA y que la autoridad estadounidense agradeció la entrega de la información requerida.

La Agencia Federal de Aviación Civil señaló que mantendrá su compromiso con el fortalecimiento de la seguridad operacional y el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de aviación civil.

El resultado de esta evaluación será relevante para determinar si México mantiene el nivel de cumplimiento requerido por la FAA en materia de seguridad aérea.



AIFA afectado por cancelación de rutas

La decisión del gobierno estadounidense de cancelar 11 rutas operadas por aerolíneas mexicanas no sólo reconfigura el mapa aéreo: también exhibe las primeras afectaciones directas al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El anuncio de la revocación, que llegó el 29 de octubre, se vio reflejado en noviembre. Los números lo confirman: de acuerdo con el reporte Numeralia Aeroportuaria de la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al 30 de noviembre del 2025, dejaron de usar al AIFA mil 755 pasajeros internacionales como destino para llegar a México en comparación con octubre; el número de operaciones internacionales bajó de 319 a 233; el de salidas, 28 por ciento y las llegadas 25 por ciento.

La Sedena calculó en octubre que el número de pasajeros internacionales representa 5.67 por ciento del total transportado —incluyendo pasajeros nacionales que salen o regresan al país— y para noviembre el porcentaje fue ajustado a 5.62 por ciento.

Las operaciones de carga muestran que el volumen que salió de la terminal se redujo de 7 millones 255 mil 441 kilogramos en octubre a 6 millones 632 mil 562 kilogramos en noviembre.