Un vocero de la la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reclamó el financiamiento a organizaciones no gubernamentales, que el político tabasqueño considera como “opositoras”, como Mexicanos Contra la Corrupción, México Evalúa y Artículo 19.

El portavoz de la USAID reiteró, en declaraciones a la agencia británica Reuters, su compromiso de seguir colaborando con sus socios mexicanos, incluida la sociedad civil y la Agencia Mexicana de Cooperación Nacional para el Desarrollo.

“Estamos comprometidos a trabajar con una variedad de socios locales, incluida la sociedad civil, para impulsar un desarrollo inclusivo, sostenible y liderado localmente”, indicó el vocero, quien además señaló que “USAID también se asocia con la agencia de desarrollo de México AMEXCID”, en temas de migración.

El 2 de mayo de 2023, el presidente López Obrador informó que envió una carta de extrañamiento a su homólogo de Estados Unidos, Joseph Biden, por el financiamiento a organizaciones “opositoras”, lo que consideró un acto de injerencia e intervencionismo en México.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el mandatario mexicano reveló que durante su encuentro con la asesora presidencial para Seguridad Nacional de EE.UU., Elizabeth Sherwood-Randall, le leyó la misiva dirigida a Biden, en la cual cuestiona el financiamiento del Departamento de Estado estadounidense y de la USAID, a organizaciones “opositoras” a su Gobierno.

“La verdad, siento que es muy prepotente, muy ofensivo [el financiamiento] y no me puedo quedar callado. Ofrezco disculpas, pero la vida pública tiene que ser más pública, y en Estados Unidos y en México siempre debe haber libertad”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal mexicano.

“La vamos a poner aquí, esto por el financiamiento a estas organizaciones. Me dijo [Elizabeth Sherwood-Randallque], como digo en la carta, que el presidente Biden no estaba enterado. Que lo lamentaba mucho porque eso no tiene que ver con las relaciones. Es breve la carta”, apuntó.

“Ahora vamos a hacer una protesta diplomática porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio [Freidberg], México Evalúa, del grupo de Reforma”, insistió el político tabasqueño.

“¿Cómo le va a estar dando dinero el Gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía”, abundó el mandatario mexicano.

“Estimado presidente Biden: Con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood-Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre, es decir de cooperación y amistad. Al mismo tiempo deseo expresarle de manera breve, que desde hace tiempo el Gobierno de EE.UU., en particular, la Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo Internacional (USAID), se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al Gobierno legal y legítimo que represento, las cuales a todas luces un acto intervencionista, contrario a derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos”, acusó López Obrador, en su carta.

“Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención. Su amigo Andrés Manuel López Obrador”, finalizó su misiva

El 1 de mayo de 2023, el diario Milenio reportó que la USAID aumentará su aportación financiera a las ONG’s mexicanas para 2024, por lo que incrementará su presupuesto para dicho fin, de 50 a 60 millones de dólares. Según el mismo rotativo, dicha agencia de EE.UU. mantendrá, por al menos dos años más, los programas de capacitación y asistencia técnica a las organización no gubernamentales en México.