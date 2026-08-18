EU deporta a mexicanos hacia Guatemala y Honduras, revelan funcionarios estadounidenses

El Gobierno de Donald Trump deportó de manera discreta a cientos de ciudadanos mexicanos hacia Guatemala y Honduras, en lugar de retornarlos directamente a México, pese a que el Gobierno mexicano manifestó su disposición a recibir a todos sus nacionales, según lo revelado por dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Los funcionarios detallaron que las autoridades migratorias estadounidenses trasladaron a los mexicanos deportados en vuelos que atravesaron territorio mexicano, para posteriormente conducirlos a países de Centroamérica.

Ambos solicitaron el anonimato, debido a que no estaban autorizados para hablar públicamente respecto al programa.

Las fuentes señalaron que estas deportaciones se realizaron durante varios meses y que uno de sus objetivos sería desalentar la migración irregular procedente de México.

La estrategia busca, según uno de los funcionarios, enviar a algunos migrantes mexicanos más lejos de la frontera entre Estados Unidos y México, con lo que se dificultaría un eventual intento de reingreso al territorio estadounidense.

El número exacto de mexicanos enviados a Guatemala y Honduras no fue precisado. Uno de los funcionarios estimó que se trata de cientos de personas.

La práctica no fue anunciada formalmente por el Gobierno de Estados Unidos, por lo que no existe un registro público oficial respecto al volumen de traslados, los criterios de selección de los deportados ni los acuerdos que sustentarían el envío de nacionales mexicanos a terceros países.

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó su rechazo a que ciudadanos mexicanos sean deportados hacia terceros países.

La postura de la dependencia federal se mantuvo en el sentido de que el Gobierno de México recibiría a la totalidad de sus connacionales retornados desde territorio estadounidense.