EU desistió de ir a panel por energía en marco de T-MEC, afirma AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Estados Unidos desistió de ir a un panel por diferencias con México en materia energética en el marco del T-MEC.

“Cuando se pensó que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, que no haya confrontación”, afirmó.

Aparte, López Obrador confirmó que Luz María de la Mora Sánchez renunció como titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, a petición de la nueva titular de dicha institución, Raquel Buenrostro Sánchez. Agregó que ya se nombró a alguien más en dicho cargo y en breve se dará a conocer.

De la Mora Sánchez es quien encabezaba el equipo mexicano para las consultas respecto a la política energética que solicitó Estados Unidos y Canadá, bajo el T-MEC, mismo que buscaba evitar llegar a un panel internacional de solución de controversias en contra de México.

El 6 de octubre Tatiana Clouthier Carrillo entregó una carta en la que le informaba que deseaba dejar su cargo como titular de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal.

“A nuestros opositores les gusta mucho la conjetura, es un cambio, es que hay que estar renovando, acuérdense que este es un proceso de transformación y queremos avanzar, ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal. Esta es una transformación, entonces que se comprenda que ya no es más de lo mismo y no es nada personal”, señaló.

“Parece que sí presentó su renuncia a la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria, no sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el Gobierno, si son buenos, si es bueno su desempeño”, dijo el presidente de la República.

“Es posible, sí, sí [que haya más renuncias], porque es un cambio. Entra Raquel Buenrostro del SAT a la Secretaría de Economía y ella quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente”, señaló.