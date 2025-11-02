EU, dispuesto a profundizar seguridad con México, dice Landau tras asesinato de Alcalde de Uruapan

Tras el asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, Christopher Landau aseguró que el Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a profundizar con la cooperación en materia de seguridad con México.

El Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, del Departamento de Estado de EU, condenó los hechos ocurridos el sábado 1 de noviembre.

“En este Día de Muertos, mis pensamientos están con la familia y amigos de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan, Michoacán, México, quien fue asesinado anoche durante una celebración pública del Día de Muertos. Estados Unidos está dispuesto a profundizar la cooperación en materia de seguridad con México para erradicar el crimen organizado a ambos lados de la frontera”, escribió en redes sociales.

“Aquí vemos a Carlos con su pequeño hijo en brazos durante la celebración, momentos antes del ataque. Que su alma descanse en paz y que su memoria inspire acciones rápidas y efectivas. QEPD”, agregó el también ex embajador de Estados Unidos en México.