$!EU dona vehículos para la Policía Fronteriza de Sonora, la primera de su tipo en México

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, anunció la donación de una flota de vehículos tácticos destinada a la División de Operaciones Fronterizas del estado de Sonora. El equipo táctico consta de 26 camionetas patrulla y 8 vehículos todo terreno, los cuales serán operados por la que se consolida como la primera unidad estatal de patrulla fronteriza de su tipo en toda la República Mexicana.

Esto, señaló Ronald Johnson en un mensaje publicado en sus redes sociales, se debe a la “sólida cooperación en seguridad con México y los Estados Unidos”. De acuerdo con el diplomático estadounidense, este apoyo financiero y logístico forma parte del marco de cooperación en seguridad que mantienen ambos países. El objetivo primordial de esta nueva división táctica en Sonora será la vigilancia y blindaje de la frontera común. “Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y la Presidenta Claudia Sheinbaum, trabajamos juntos para fortalecer la seguridad fronteriza, combatir el fentanilo y el tráfico ilegal, y dar resultados que hagan más seguras a nuestras dos naciones”, afirmó el embajador.