EU emite alerta de seguridad para Michoacán tras captura del ‘R1’

La Embajada de Estados Unidos en México emitió el viernes una alerta de seguridad para el estado de Michoacán, en la que informó que las fuerzas de seguridad locales fueron puestas en alerta ante reportes de bloqueos carreteros y actividad criminal con potencial de escalar.

El aviso fue difundido un día después de que autoridades mexicanas informaran sobre la detención de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, señalado como presunto líder de “Los Rs”, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación y a quien identifican como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.



Alerta máxima para ciudadanos estadounidenses

En la alerta, la representación diplomática señaló que existen reportes de bloqueos y actividad delictiva en distintas zonas de Michoacán, por lo que recordó a los ciudadanos estadounidenses que la recomendación vigente del Departamento de Estado para esa entidad es de nivel 4, es decir, “No viajar”.

Como parte de las medidas preventivas, la embajada pidió evitar las zonas donde exista actividad de las fuerzas del orden, mantenerse atentos al entorno, minimizar desplazamientos innecesarios y buscar refugio en caso de disturbios.

También recomendó seguir la información de medios locales para conocer posibles afectaciones en carreteras, aeropuertos y eventos, evitar aglomeraciones, atender las indicaciones de las autoridades locales y comunicarse al 911 en caso de emergencia.



Un operativo federal en Jalisco que culminó con la caída de ‘R1’

La alerta fue difundida un día después de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención del “R1” en Atotonilco el Alto, Jalisco, durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y fuerzas especiales del Ejército, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante la operación, uno de los escoltas del presunto líder criminal murió tras enfrentarse con las autoridades.

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades mexicanas, “Los Rs” operan en Apatzingán, Uruapan y Morelia, en Michoacán, así como en Jalisco, y están relacionados con homicidios, tráfico de drogas y extorsiones contra productores, comerciantes y empresarios.



Avances en la investigación por el homicidio de Carlos Manzo

La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala ocurrió casi nueve meses después del asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en el centro de Uruapan durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos. Según las autoridades federales, el detenido es el presunto autor intelectual del crimen y principal dirigente de “Los Rs”.

Con esta detención suman 31 personas capturadas por su presunta participación o vínculo con el homicidio del entonces alcalde. La investigación, de acuerdo con la información oficial, ubica ahora a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, como el intermediario entre el “R1” y la célula encargada de ejecutar el ataque.

No obstante, el caso continúa abierto. Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, afirmó tras conocer la captura: “La justicia comienza, pero aún no termina”. La presidenta municipal reconoció el trabajo de las fuerzas federales, pero insistió en que también se investigue la posible participación de actores políticos.

La investigación también mantiene abierta una línea relacionada con el entorno de seguridad del exalcalde. Siete de sus ocho escoltas municipales fueron detenidos por su probable responsabilidad en homicidio calificado, mientras que José Manuel Jiménez Miranda, coronel retirado y jefe del equipo de seguridad de Manzo, permanece prófugo y cuenta con una recompensa por información que permita localizarlo.

Las pesquisas también documentan la presunta participación de funcionarios municipales y de integrantes de corporaciones de seguridad acusados de filtrar información a la estructura criminal. Además, la alcaldesa de Uruapan presentó una denuncia contra tres políticos de Morena, quienes han rechazado cualquier vínculo con el homicidio y, hasta el momento, no se ha informado públicamente de evidencias judiciales que los relacionen con la organización criminal ni de imputaciones en su contra.