EU está en su derecho de ofrecer recompensa por hijos de ‘El Chapo’, dice AMLO

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que si los delincuentes se encuentran en territorio nacional, a quien le corresponde detenerlos es a su Gobierno, por lo que no permitirá que ninguna fuerza extranjera actúe en el país, incluidas las de Estados Unidos.

El miércoles, el Departamento de Estado de EU ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada una de las informaciones que conduzcan al arresto y/o condena de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”; de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, respectivamente; así como de Joaquín Guzmán López; todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Si están en territorio nacional a quien corresponde detenerlos es a la autoridad nuestra, no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esta materia, ni en ninguna otra, en nuestro territorio, nosotros somos los que tenemos que hacer nuestro trabajo, de acuerdo a las investigaciones que se llevan a cabo en México”, afirmó el mandatario nacional.

“Es lo que ya informamos ayer [...] Es una lista de presuntos delincuentes de la venta y tráfico de drogas, en este caso lo que tiene que ver con drogas sintéticas, el fentanilo, hay una preocupación del Gobierno de Estados Unidos, porque han perdido la vida muchos estadounidenses más de 100 mil, por el consumo de estas drogas que son muy peligrosas, por esto tomaron esta decisión, no ha habido más que eso”, dijo el político tabasqueño.

“No hay impunidad para nadie, y no hay como era antes. Dos extremos se presentaba: uno, la asociación delictuosa entre la delincuencia organizada y las autoridades”. insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“El caso más representativo es el de [Genaro] García Luna, cómo la autoridad encargada y responsable de combatir la delincuencia se asocia a uno de los grupos durante todo un sexenio, y no era cualquier funcionario, era el secretario de Seguridad pública, y tampoco cualquier secretario de Seguridad Pública, un hombre con mucha influencia”, recordó el presidente de la República.

“El otro era que se permitía que agentes extranjeros intervinieran en operativos en nuestro país, como el caso de violación de nuestra soberanía cuando ponen en marcha el operativo Rápido y Furioso, que introducen armas a México, el Gobierno estadounidense y lo permite el mexicano, y esas armas las usan para cometer homicidios de nacionales y extranjeros, eso es una violación flagrante a nuestra soberanía que no podemos permitir”, señaló.

López Obrador recordó que cuando se dieron los casos de la liberación de Ovidio Guzmán López, alias “El Ratón”, en octubre del 2019, así como la masacre de integrantes de las familias LeBarón y Langford en Bavispe, Sonora -en noviembre de ese mismo año- el entonces presidente estadounidense Donald Trump ofreció fuerzas para lograr la captura de los responsables, pero México lo rechazó.

“Cuando se dio el asunto en Sinaloa y el asesinato de niños y mujeres en Bavispe, hubo el ofrecimiento de que podían enviar fuerzas para la captura de los responsables o de este hijo de Guzmán Loera y de los responsables de los asesinatos en Bavispe y no lo permitimos, nos hicimos cargo nosotros, es nuestra responsabilidad”, sostuvo el político tabasqueño.

El Presidente de la República se sinceró respecto al denominado ‘Culiacanazo’, que ocurrió el 17 de octubre de 2019, en la capital de Sinaloa. Dijo que el operativo “se ejecutó mal, a las 3:00 p.m., con muy poco personal [...] Si hicimos bien, si hicimos mal, ya la historia lo dirá. Yo fui el que tomó la decisión de parar”.

“El Gobierno de Estados Unidos tiene todo su derecho a actuar, más porque es un asunto grave, porque lo que ha venido sucediendo en los últimos tiempos es que ya la mariguana, incluso, en la mayor parte del país está legalizada, la amapola lo mismo, me refiero a que ha dejado ya de consumirse, no tiene el mismo mercado y han venido predominando las drogas químicas, el fentanilo, que son, al mismo tiempo, muchísimo muy destructivas, dañinas, nosotros tenemos campañas permanentes para que los jóvenes no consuman droga”, abundó.

López Obrador anunció que el próximo lunes 20 de diciembre, se presentará un informe de las acciones contra el combate a las drogas durante los primeros tres años de su Gobierno, y así “dar cuenta de cómo ha bajado la destrucción de plantíos y ha ido creciendo el decomiso de los químicos”.

“Vamos a informar sobre eso, también tiene que ver con el dinero, ya ven que para todo hay que seguirle la pista al dinero, que es como la mamá y el papá del diablo. Y el precio de los químicos es superior o mejor dicho la utilidad que se obtiene con los químicos es muchísimo más que la que se obtiene con la mariguana”, finalizó.