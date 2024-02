Que el Gobierno de México encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador no tome medidas que ponga en riesgo la seguridad de los periodistas, exigió Matthew Miller, vocero del Departamento de Estado de EE.UU.

Sin embargo, el portavoz no quiso detallar si la Administración encabezada por el Presidente Joseph Biden, había sostenido conversaciones diplomáticas con el político tabasqueño, tras la difusión del número telefónico móvil de Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario estadounidense The New York Times, para la República Mexicana, Centroamérica y el Caribe.

“No nos gustaría que se tomara ninguna medida que pusiera en peligro la seguridad de ningún individuo o de cualquier periodista”, apuntó el vocero durante una conferencia de prensa diaria.

Añadió que el Gobierno de su País apoyaba “la prensa libre independiente cuando hace su trabajo en todo el mundo, y eso incluye a México”.

A la pregunta de si ha habido algún compromiso de la Administración encabezada por López Obrador tras lo sucedido, Miller dijo que no tenía “ninguna conversación diplomática sobre la que informar”.

El vocero recordó las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, quien el 23 de febrero de 2024 afirmó que era “importante que la prensa pueda informar libremente de temas que son importantes para el pueblo estadounidense y de una manera en la que se sientan seguros y protegidos, no acosados o atacados“.