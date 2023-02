El Presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó al Gobierno de Joe Biden, por supuestamente hacer “muy poco” para evitar el incremento del consumo del fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la morfina, que es mezclado con otras drogas para potenciar su efecto.

Se fabrica en México a partir de precursores importados desde China y luego se trafica a Estados Unidos.

“En Estados Unidos se da el consumo de la droga y el Gobierno, con todo respeto, hace muy poco por evitar la demanda, o el incremento en el consumo del fentanilo y de otras drogas”, reclamó.

“La pregunta es qué están haciendo con los jóvenes, qué están haciendo para difundir el daño que están haciendo las drogas, cuánto dinero destina el Gobierno de Estados Unidos para campañas en contra de las drogas, si en los canales de televisión en Estados Unidos, en las estaciones de radio en Estados Unidos, se está constantemente señalando sobre el daño que ocasiona las drogas, eso no lo hacen”, agregó.

Por otra parte, López Obrador recomendó investigar a las agencias de Estados Unidos implicadas en el operativo denominado “Rápido y Furioso” -a través del cual se ingresaron armas de Estados Unidos a México, las cuales supuestamente tuvieron como destinatario final, a miembros del Cártel de Sinaloa-, cuando Genaro García Luna, era Secretario de Seguridad Pública Federal.

“Fue algo convenido entre el Gobierno de Estados Unidos y México, para meter armas a México. Esto lo permitió el Gobierno estadounidense, entonces que tomen en cuenta eso, al momento de resolver, que cuanto menos haya una recomendación para que se investigue a quienes participaron del Gobierno estadounidense en todas estas acciones”, señaló.

“Si sabían, no sabían, porque ese dominio público que había una relación estrecha con las agencias del Gobierno de Estados Unidos, entonces cómo es posible que no aparece nada de eso en el caso, pues, no se trata eso, que se haga una recomendación en ese sentido”, finalizó.