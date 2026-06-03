$!EU investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por vínculos con el crimen organizado: LA Times

El Gobierno de Estados Unidos investiga al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, por sospechas de vínculos con el crimen organizado, según reportó el diario Los Angeles Times este 3 de junio, con base en múltiples fuentes cercanas a los casos.

Según el rotativo estadounidense, las indagatorias se enmarcan en la campaña del Gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos con presuntas conexiones al crimen.

Como parte de las investigaciones, a ambos mandatarios estatales les habrían sido revocadas sus visas de entrada a Estados Unidos.

Durazo Montaño, quien se desempeñó previamente como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es descrito por el diario como uno de los funcionarios de mayor perfil entre los investigados.