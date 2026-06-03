$!EU investiga a gobernadores de Sonora y Tamaulipas por vínculos con el crimen organizado: LA Times

El Gobierno de Estados Unidos investiga al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, ambos de Morena, por sospechas de vínculos con el crimen organizado, según reportó el diario Los Angeles Times este 3 de junio, con base en múltiples fuentes cercanas a los casos.
Según el rotativo estadounidense, las indagatorias se enmarcan en la campaña del Gobierno de Donald Trump contra altos funcionarios mexicanos con presuntas conexiones al crimen.
Como parte de las investigaciones, a ambos mandatarios estatales les habrían sido revocadas sus visas de entrada a Estados Unidos.
Durazo Montaño, quien se desempeñó previamente como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es descrito por el diario como uno de los funcionarios de mayor perfil entre los investigados.
Personas familiarizadas con su caso, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que su visa fue cancelada el año anterior y que Estados Unidos lo investiga por presuntos nexos con el crimen organizado.
La vocera del Gobierno de Sonora, Paloma Terán, rechazó las informaciones.
“Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño”, escribió en la red X.
“El Gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos”.
Agregó que el Gobierno sonorense rechaza “categóricamente cualquier señalamiento sin sustento”.
En el caso de Villarreal Anaya, la investigación estaría relacionada con el contrabando de combustible.
Según fuentes citadas por el Los Angeles Times, el Gobernador tamaulipeco también cuenta con libertad condicional por beneficio público significativo y, cuando cruza a Estados Unidos, suele ser escoltado por funcionarios estadounidenses.
En un comunicado, Villarreal Anaya negó haber cometido delito alguno y calificó las acusaciones de falsas, parciales y carentes de pruebas, afirmando haber actuado siempre con transparencia y apego a la ley.
Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, es considerado un punto neurálgico del contrabando de combustible entre México y Estados Unidos, lo que otorga contexto a las sospechas en torno al Gobernador de esa entidad.
El reporte surge semanas después de que el Departamento de Justicia revelara, en abril de 2026, cargos penales contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios actuales y anteriores, a quienes se acusa de haber ayudado al Cártel de Sinaloa a introducir de contrabando fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina en territorio estadounidense a cambio de millones de dólares en sobornos y favores electorales.