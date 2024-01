Estados Unidos (EU), a través de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), investigó un presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de 2006, según un texto publicado por ProPublica.

Un reportaje firmado por el periodista Tim Golden, ganador de dos premios Pulitzer (uno de ellos por su cobertura de la corrupción de drogas en México), dice que testigos aseguraron a la DEA que narcos como Edgar Valdez, “La Barbie”, dieron alrededor de 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de López Obrador.

Con base en más de una docena de entrevistas a funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno de EU revisados por Golden, explica a detalle cómo habría ocurrido tal financiamiento, pero aclara que la investigación de la DEA “no estableció si López Obrador sancionó o sabía de las supuestas donaciones de los traficantes”.

Además de los dos premios Pulitzer, Tim Golden fue editor gerente y fundador de noticias e investigaciones en The Marshall Project; y escritor senior en The New York Times, donde fue corresponsal en México.

Qué dice el reportaje de ProPublica sobre AMLO y el posible financiamiento del narco

El texto de ProPublica señala que la fuente inicial de la DEA para su investigación sobre el posible financiamiento del narco a la campaña de López Obrador, fue Roberto López Nájera, “una especie de abogado de Édgar Valdez”, quien habría acudido voluntariamente a la embajada de EU en México en 2008 pidiendo hablar con unos agentes.

López Nájera le habría dicho a la DEA que en 2006 “La Barbie” acudió a una reunión organizada por Francisco León García, entonces candidato al Senado por el PRD y “amigo” de Sergio Villarreal Barragán, “El Grande”, un testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna.

El testigo de la DEA dijo que León García y otro empresario no identificado aseguraron durante la reunión que estaban allí con el conocimiento y el apoyo de López Obrador, y que la propuesta fue: a cambio de dar dinero en efectivo a la campaña, el candidato presidencial prometía elegir a funcionarios “encargados de hacer cumplir la ley que ayudaran a los narcotraficantes”.

Según los relatos de Nájera a la DEA, “La Barbie” aceptó el trato y le encargó reunirse con cercanos a López Obrador para entregar los pagos. Habrían sido tres entregas, entre ellas, a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña, y a Nicolás Mollinedo Bastar, colaborador cercano. Y en total, 2 millones de dólares en efectivo.

De acuerdo con lo publicado por ProPublica, la investigación se canceló por falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos pues no querían intervenir en las elecciones presidenciales de 2012 y por la críticas a la operación Rápido y Furioso.

Anabel Hernández: Cártel de Sinaloa financió la campaña

Simultáneamente que Tim Golden, la periodista mexicana Anabel Hernández publicó en DW que una investigación realizada entre 2010 y 2011 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, señaló que el Cártel de Sinaloa aportó entre 2 y 4 millones de dólares a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006.

Según su texto y con base en documentos de EU, comprobaron que el dinero fue entregado por Arturo Beltrán Leyva a miembros del equipo de campaña a cambio de protección y tener el derecho a participar en el nombramiento del Procurador General de la República si López Obrador ganaba la elección.

Anabel Hernández, como ProPublica, menciona a Edgar Valdez Villarreal alias “La Barbie” como el encargado de las negociaciones, y a Roberto López Nájera como el responsable de los pagos.

Por parte del equipo de López Obrador, dice que los responsables de recibir el dinero y canalizarlo a la campaña fueron Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto Caballero, actualmente miembro del congreso nacional de Morena.

Adicional, el texto de Hernández dice que el 15 de junio de 2006, cuando el actual presidente cerró campaña en Coahuila, él mismo habló por teléfono con “La Barbie” para agradecerle el apoyo económico a la campaña.