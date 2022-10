EU mantiene consultas sobre política energética de AMLO, asegura Ken Salazar

MÉXICO._ Keneth Lee Salazar, titular de la Embajada de Estados Unidos en México, desmintió, el 17 de octubre del 2022, al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que EE.UU. desistió de ir a un panel por diferencias en materia energética, en el marco del T-MEC.

“El proceso sigue, eso no ha cambiado. Es consulta. El T-MEC es un marco legal entre los tres países, y se tiene que dar seguimiento”, indicó el diplomático estadounidense, en conferencia de prensa desde la sede de la Embajada de EE.UU. en México.

Por otra parte, Salazar descartó que la reciente renuncia de Tatiana Clouthier Carrillo, como titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal mexicano, modifique las conversaciones comerciales entre ambos países.

“Trabajamos muy bien, nosotros con ella y son decisiones del Gobierno de México, y seguiremos trabajando con el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete, con el acuerdo más fundamental, que es el reconocimiento de que México, Estados Unidos y Canadá son la fuerza [económica] más poderosa del mundo”, afirmó el embajador, en conferencia de prensa para abordar los resultados del Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad (DEAN, por sus siglas en inglés) entre ambos países, celebrado en Washington D.C.

Asimismo, Salazar insistió en que Estados Unidos y México siguen colaborando “estrechamente” para quebrar las cadenas de bandas de criminales transnacionales que trafican con migrantes desde Sudamérica y Centroamérica hacia EE.UU.

“No hay problemas; vamos a seguir trabajando con el Gobierno [de México] y los estados. No trabajando independiente con los estados sino con el Gobierno federal”, insistió el titular de la Embajada estadounidense.

“También trabajamos con los estados pero lo hacemos a la luz, no tenemos secretos. El gobierno federal sabe y les informamos de todo lo que estamos haciendo en todos los estados, como Zacatecas o Tabasco”, aseveró Salazar.

Sin confirmar la fecha de la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, a la cual asistirán López Obrador, así como el presidente de EE.UU, Joseph Biden, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que se llevará a cabo en México en diciembre del presente año, el embajador recordó que se ha hecho mucho en la relación y que habrá mucho que celebrar “en la relación tan fuerte que existe” entre los tres países.

EU DESISTIÓ DE IR A PANEL POR ENERGÍA EN MARCO DE T-MEC, AFIRMA AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, el 14 de octubre del 2022, que Estados Unidos desistió de ir a un panel por diferencias con México en materia energética en el marco del T-MEC.

“Cuando se pensó que iba a haber conflictos por la consulta en materia energética informamos, aclaramos, dimos a conocer nuestro punto de vista y ellos han decidido no dar el paso hacia un panel y se está buscando un acuerdo, que no haya confrontación”, afirmó el mandatario mexicano.

“No tiene caso que yo haga referencia a los que apuestan a la confrontación, siempre salen expertos, internacionalistas que se frotan las manos buscando confrontación, ojalá de serenen, como los de aquí, los opositores, conservadores, que los respetamos mucho, que cuenten hasta 10, respiren profundo antes de lanzarse de nuevo”, reveló el político tabasqueño.

Por otra parte, el titular del Poder Ejecutivo Federal confirmó que Luz María de la Mora Sánchez renunció como titular de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE), a petición de la nueva titular de dicha institución, Raquel Buenrostro Sánchez. Agregó que ya se nombró a alguien más en dicho cargo y en breve se dará a conocer.

De la Mora Sánchez es quien encabezaba el equipo mexicano para las consultas respecto a la política energética que solicitó Estados Unidos y Canadá, bajo el T-MEC, mismo que buscaba evitar llegar a un panel internacional de solución de controversias en contra de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, el 6 de octubre del 2022, que la política sinaloense Tatiana Clouthier Carrillo, le entregó una carta en la que le informaba que deseaba dejar su cargo como titular de la Secretaría de Economía (SE) del Gobierno Federal.

“A nuestros opositores les gusta mucho la conjetura, es un cambio, es que hay que estar renovando, acuérdense que este es un proceso de transformación y queremos avanzar, ya no estamos en condiciones de mantener la misma política neoliberal. Esta es una transformación, entonces que se comprenda que ya no es más de lo mismo y no es nada personal”, señaló el mandatario mexicano.

“Parece que sí presentó su renuncia a la subsecretaria o se la solicitó la nueva secretaria, no sé si le dieron otras opciones, porque a veces un servidor público puede continuar con su trabajo en el Gobierno, si son buenos, si es bueno su desempeño”, dijo el presidente de la República.

“Es posible, sí, sí (que haya más renuncias), porque es un cambio. Entra Raquel Buenrostro del SAT a la Secretaría de Economía y ella quiere llevar a cabo cambios y se le tiene confianza para que decida libremente”, finalizó.