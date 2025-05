EU no debería usar pretexto de narcoterrorismo para intervenir en México, advierte Sheinbaum

Cuestionada respecto al impacto de la denominación de “narcoterroristas” a capos y cárteles del narcotráfico mexicanos, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Gobierno de Estados Unidos que no utilizara dicho argumento para una posible intervención en México.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que su Gobierno estaba analizando los alcances de la medida impuesta por la Administración encabezada por el Presidente estadounidense Donald Trump.

”Hay algunos temas que impactan en Estados Unidos, en la relación con México, pues lo estamos estudiando con detalle, qué implicaciones. Lo importante aquí, y eso es al pueblo de México, es que no se use como pretexto la definición de un grupo de la delincuencia organizada como terrorista, para intervenir de alguna forma en México, o tener mayor injerencia, eso no, por eso modificamos la Constitución, y por eso la ley que en su momento cambió el Presidente [Andrés Manuel] López Obrador”, enfatizó.

”Otros temas de colaboración, coordinación, eso se da, en muchos temas, por ejemplo, lavado de dinero, hay mucha comunicación entre el Secretario de Hacienda [y Crédito Público, Édgar Abraham Amador Zamora], y el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos [Scott Bessent], si se encuentra que hay recursos económicos que van de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos”, comentó Sheinbaum Pardo.

Ya de por sí hay una legislación muy fuerte en México, contra el lavado, expuso, pero si se encuentra que hay, pues hay comunicación entre las distintas instituciones, en México, como la UIF, para poder congelar cuentas, para poder sancionar, incluso, poder presentar ante el Departamento de Justicia o la FGR, alguna denuncia, en esos temas.

Sheinbaum Pardo destacó que en los temas en donde tiene que ver con personas de la delincuencia organizada, que tienen orden de extradición, pues se ha colaborado desde hace años, lo hizo el Presidente López Obrador y se ha hecho en esta administración porque hay una colaboración, una coordinación.

”Lo que siempre dijimos es que no se vaya a usar este tema como un argumento, porque lo que hemos puesto nosotros es reglas en esa relación, reglas que tienen que ver con el respeto, o sea, no somos lo mismo que los gobiernos neoliberales, ni lo vamos a ser, cambió la manera de, ¿cómo? Defensa de la soberanía y respeto y al mismo tiempo coordinación y colaboración, ese es digamos, el tema que siempre hemos puesto sobre la mesa”, sostuvo.

Al responder sobre el impacto de las acusaciones por narcoterrorismo, Sheinbaum Pardo explicó el proceso jurídico que se seguía en México y en Estados Unidos, resaltando que en ambas naciones se debían demostrar los cargos ante un juez.

”Tiene que decidir, es a partir de la definición del Departamento de Justicia, así como en México, la FGR abre una carpeta de investigación y la presenta ante un juez, y solicita órdenes de cateo, órdenes de aprehensión y en un juicio las medidas que deben tomarse frente a una persona, presunto miembro de la delincuencia organizada o de un delito”, indicó.

De igual manera, explicó, es el Departamento de Justicia quien va a determinar, ante un juez en los Estados Unidos, qué sanciones tendría una persona detenida, de la delincuencia organizada, que además, de acuerdo con ellos, tiene la característica de ser parte de un grupo que ellos determinaron como terrorista.

Mencionó que eso depende del Departamento de Justicia y a su vez lo llevan a un juez y el juez determina en un juicio y el acusado tiene derecho a defenderse, como en cualquier lugar del mundo donde haya sistemas de justicia, de presunción de inocencia.

”Entonces, no hay nada en este momento que nos diga qué significaría, lo tiene que determinar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, insistió, quien dijo que independientemente a la legislación estadounidense sobre terrorismo, en México se tenía una Constitución y no se seguirían los lineamientos de autoridades extranjeras.

”Nuestro Gobierno responde frente a lo que son los delitos aquí, no frente a la característica de los delitos allá. Nosotros nos regimos por la Constitución y las leyes de México. No nos regimos por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, no”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Bajo los términos de coordinación que existen, con Estados Unidos y con otros países, de extradición, señaló, México también pide extradiciones a otros países, eso no ha cambiado en las leyes y el delito de terrorismo tiene un catálogo muy distinto en México, del que ellos le pusieron a la delincuencia organizada.

“Eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestro trabajo, la Fiscalía también, y en su momento los jueces, para detener a responsables de delitos, ese trabajo lo hacemos todos los días, incluida también la atención a las causas, pero cada quien tiene su legislación”, finalizó la mandataria nacional.