EU no ha enviado pruebas contra Rocha: SRE

Roberto Velasco, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), informó que el Gobierno de Estados Unidos aún no ha enviado las pruebas de las acusaciones de presuntos vínculos criminales en contra de Rubén Rocha Moya, Gobernador con licencia de Sinaloa.

Al cuestionar a las autoridades federales sobre el tema durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller señaló que “hasta este momento” no ha habido respuesta por parte de autoridades estadounidenses.

El pasado 5 de mayo, el Gobierno de México envió una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos para solicitar pruebas de su acusación contra 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya.

A pesar de esto, Velasco recalcó que ambos países mantienen una comunicación “muy fluida y cotidiana”.

Con relación a las acusaciones en contra del Mandatario con licencia, también se cuestionó si el Gabinete de Seguridad o las áreas de inteligencia habrían detectado alguna conducta ilícita de su parte, lo cual fue descartado por el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

“No se detectó y no solo eso, estuvimos operando en todo lo que va de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum con resultados que ustedes conocen, que aquí se han informado [...] se han detenido objetivos de alta prioridad, no solo para México, sino de responsabilidad compartida. También personas con extradición y nunca hubo un impedimento para que el Gabinete de Seguridad desarrollara sus actividades”, señaló.