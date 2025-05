EU no lo ha notificado de retiro de visa, afirma Gobernador de Tamaulipas

El Gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya aseguró que no tenía ninguna notificación de parte del Gobierno de Estados Unidos de que le hayan retirado su visa para ingresar a dicho país. Precisó que se enteró del asunto a través de las redes sociales.

”Yo lo único que les podría decir es que a título personal, yo no he tenido ninguna notificación en ese sentido”, respondió a cuestionamientos de reporteros, tras asistir al “Primer Congreso Internacional Hacia un sistema de salud integral y humanista en Tamaulipas”, llevado a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico.

”Bueno, habrá que preguntarle a quienes están manejando esas redes sociales, su conocimiento y esa fuente de información”, subrayó, ante los rumores que se difundieron, un día antes, respecto a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), lo notificó a él y a su familia, de la revocación de sus visas, debido a una investigación federal en Estados Unidos.

La noche del 13 de mayo, la Vocería de Seguridad Tamaulipas rechazó dicho rumor, modificando al menos tres versiones de una publicación, realizada a través de su cuenta de la red social X.

”Ante la información que circula en redes sociales, sobre la supuesta revocación de la visa al Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se precisa que es información no confirmada por ninguna autoridad”, aseveró, que primero había indicado que se trataba de información no confirmada por ninguna autoridad, por lo que pidió documentarse por medio de los canales oficiales en torno al tema y recomendó a la población no difundir datos incorrectos. Versión que borró en dos ocasiones.

Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California, a quien el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa -a ella y a su esposo, Carlos Torres Torres-, afirmó que no se necesitaba dicho documento migratorio para gobernar un estado.

”Continuaré al frente de la [Conferencia Nacional de Gobernadores] Conago, hasta los tiempos que estipula la propia Conago. He recibido el apoyo de las y los gobernadores, y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y también sobre todo de muchísima gente del pueblo que me ha manifestado su cariño, su respaldo, y que incluso me dicen ellos mismos en las colonias: ‘pues yo nunca no he tenido visa, Gobernadora’, expuso Ávila Olmeda, en una conferencia de prensa.

”¿Y tampoco sé o ustedes sí saben que sea requisito tener visa para gobernar un Estado? No lo es, ¿verdad? Entonces pues vamos a ir trabajando de frente”, comentó, quien también manifestó que no sabía la razón por la cual le retiraron la visa y que las autoridades estadounidenses no le habían dicho nada.

”Es que no hay mucho que decir, lo que les dije en mis redes sociales, tanto el sábado como el lunes, es todo lo que les puedo decir, no hay más porque es todo lo que sabemos. No me han dicho nada, porque no hay nada. O sea, no sabemos qué está ocurriendo. Entonces, es un retiro de visa que pues se dio, pero no hay más información, no tenemos más información”, explicó Ávila Olmeda, quien agregó que tenía la conciencia tranquila y que seguiría trabajando con la frente en alto.

“¿En qué parte dice que un gobernador tiene que tener visa? Hay millones de mexicanas, de mexicanos, de bajacalifornianos que han vivido sin visa toda su vida. Entonces, yo estoy muy tranquila, con la frente en alto, he continuado con mi agenda pública, como siempre”, declaró.

”La verdad es que en ese sentido yo tengo la conciencia tranquila, sé que esto es cuestión de tiempo y con la frente en alto seguir trabajando. Respeto mucho la soberanía de los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando en coordinación”, mencionó, quien, además, confirmó que su esposo continuaría en el cargo honorífico de Coordinador de Proyectos Estratégicos del Estado, además de que dijo a que ahora a los funcionarios estadounidenses “les tocará venir [a Baja California], o a mi gabinete ir, ya encontraremos la forma”.